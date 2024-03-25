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Домой на щите вернулся защитник из Одесской области: боец погиб на Донецком направлении

Домой на щите вернулся защитник из Одесской области: боец погиб на Донецком направлении

Для Одесщины снова болезненная потеря: в бою на Донецком направлении погиб житель Белгорода-Днестровского Тарасов Василий Васильевич. Ему навсегда останется 37 лет.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Младший сержант Василий Тарасов погиб 17 марта 2024 года возле населенного пункта. Новомихайловка Донецкой области после получения ранений несовместимых с жизнью.

«Пусть его вечная память проникает в каждый уголок нашего сердца. Он был мужественным человеком, поступки которого будут запечатлены в памяти целых поколений. Его сила воли, дух справедливости, вдохновение на победу не знало границ. Вечная память и слава Герою, который защищал Украину и каждого из нас!» — пишут в райадминистрации.

Траурная церемония прощания с Защитником Украины состоится сегодня, 25 марта, в Белгороде-Днестровском по адресу ул. Михайловская, 56.

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