Домой на щите вернулся защитник из Одесской области: боец погиб на Донецком направлении

Для Одесщины снова болезненная потеря: в бою на Донецком направлении погиб житель Белгорода-Днестровского Тарасов Василий Васильевич. Ему навсегда останется 37 лет.
Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация.
Младший сержант Василий Тарасов погиб 17 марта 2024 года возле населенного пункта. Новомихайловка Донецкой области после получения ранений несовместимых с жизнью.
«Пусть его вечная память проникает в каждый уголок нашего сердца. Он был мужественным человеком, поступки которого будут запечатлены в памяти целых поколений. Его сила воли, дух справедливости, вдохновение на победу не знало границ. Вечная память и слава Герою, который защищал Украину и каждого из нас!» — пишут в райадминистрации.
Траурная церемония прощания с Защитником Украины состоится сегодня, 25 марта, в Белгороде-Днестровском по адресу ул. Михайловская, 56.
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