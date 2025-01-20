Старший стрілець десантно-штурмового батальйону Карастойка Леонід Валерійович загинув 12 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Косиця Суджанського району Курської області російської федерації. Воїну було 35 років.

На знак скорботи за загиблим Захисником сьогодні на всій території Кілійської громади рекомендовано приспустити Державний Прапор України на будівлях і держустановах.

Раніше трагічні звістки з фронту прийшли в Ізмаїл і Павлівську громаду Болградського району Одеської області. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинули мешканець Ізмаїла Роман Ничипуренко та житель села Вишняки Віталій Райчев.