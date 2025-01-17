Про загибель Романа Григоровича Ничипуренка повідомили в Ізмаїльському управлінні водного господарства, де чоловік працював.

«Наш працівник Роман Григорович мужньо виконував свій військовий обов’язок на фронті, захищаючи рідну землю від ворога. Захисник віддав своє життя за свободу, мир і незалежність нашої країни, за можливість кожного з нас жити вільно під мирним небом. Його відданість і самопожертва назавжди залишаться прикладом для нас усіх», – написали колеги Захисника.

Житель Павлівської громади – військовослужбовець ЗСУ Віталій Райчев загинув 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Чоловікові виповнилося 42 роки.

«У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України», – повідомили в Болградській райадміністрації.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинули ще двоє захисників з Одеської області – мешканець Саф’янівської громади Дмитро Шустовський та Леонід Карастойка з міста Кілія.