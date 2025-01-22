Євген Чєбан
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Про це повідомили у Відділі культури і туризму Бессарабської селищної ради.

Разом із воїнами, які захищають нашу державу від ворога, над зміцненням обороноздатності країни працюють жителі Одеси та області.

добровольці

Завідувач Лужанського клубу Євген Чебан 21 день будував польові фортифікаційні споруди на території Донецької області.

«У роботі проявив себе як мужній, хоробрий, сильний і працьовитий чоловік. 21 день від ранку і до вечора він демонстрував важку фізичну роботу під сильними вітрами, за будь-якої погоди – у польових умовах без доступу до цивілізації», – зазначили в громаді.

Євген Чєбан

Особистий внесок Євгена Чебана в забезпечення зміцнення обороноздатності нашої держави відзначив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

подяка

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