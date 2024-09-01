Одеських комунальників відправили до Донецької області будувати укріплення (відео)

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

За словами міського голови Геннадія Труханова, всі країни, що вирушили на Схід, комунальники поїхали туди виключно за власним бажанням.

«Ми повністю екіпірували їх бронежилетами, касками, тактичними аптечками тощо. Також направляємо необхідну техніку», – додав мер.

У мерії зазначають, що одесити та гості міста також можуть допомогти нашим комунальникам.

«Найбільший вклад у спільну справу – коли ми дбаємо про своє довкілля. Тим самим ми демонструємо повагу до праці тих, хто забезпечує чистоту та порядок. Кожен з нас може стати частиною цього потужного руху, забезпечуючи комфорт і затишок в українській Одесі», – йдеться у повідомленні.