Новини Одеси та Одеської області

Біля Одеси відкопують «потопаючі» оборонні споруди

Біля Одеси відкопують «потопаючі» оборонні споруди

На узбережжі Одеської області триває робота з перенесення оборонних споруд – тетраподів, які під час припливу затягує в пісок і у воду.

Про це у facebook повідомив співробітник Національного природного парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

Йдеться про 453 тетраподи, які були встановлені на замовлення Одеської ОДА на піщаному насипі у Нацпарку «Тузловські лимани».

Це ті тетраподи, які були встановлені без експертної думки фахівців, як і на інших ділянках узбережжя в Одеській області. Їх дуже швидко засипало піском під час морських штормів.

За словами Русева, «непрофесійні майстри за чималі гроші зробили дуже погану роботу».

тетраподи

І ось днями була пророблена нова величезна робота з купою потужної техніки з вилучення кожного тетрапода з піску. Засипані піском тетраподи перевезли за сотню метрів від попередньої лінії – подалі від хвиль.

До теми: В Одеській області рятують оборонні споруди на березі моря

тетраподи

«Між тим, витрачено знову чималі бюджетні гроші і ніхто за це не відповів. І виникає питання, а чому просто б не залучити Агатангела і не потрібно б було зовсім встановлювати тетраподи», – зазначив науковець.

Читайте також: Олег Кіпер вважає, що Одесу від російського десанту врятував митрополит Агафангел

тетраподи

Відомо, що на початку 2024 року з резервного фонду держбюджету на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів на всю країну було виділено майже 20 мільярдів із можливістю збільшення цієї суми. Проєкт охопив понад 10 областей від тилової Одеської до Донецької, де проходить лінія фронту. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляв, що на Одещині до спорудження фортифікаційних споруд було залучено багато людей і майже 100 одиниць техніки.

Фото – Іван Русєв

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk