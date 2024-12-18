Біля Одеси відкопують «потопаючі» оборонні споруди

Про це у facebook повідомив співробітник Національного природного парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

Йдеться про 453 тетраподи, які були встановлені на замовлення Одеської ОДА на піщаному насипі у Нацпарку «Тузловські лимани».

Це ті тетраподи, які були встановлені без експертної думки фахівців, як і на інших ділянках узбережжя в Одеській області. Їх дуже швидко засипало піском під час морських штормів.

За словами Русева, «непрофесійні майстри за чималі гроші зробили дуже погану роботу».

І ось днями була пророблена нова величезна робота з купою потужної техніки з вилучення кожного тетрапода з піску. Засипані піском тетраподи перевезли за сотню метрів від попередньої лінії – подалі від хвиль.

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«Між тим, витрачено знову чималі бюджетні гроші і ніхто за це не відповів. І виникає питання, а чому просто б не залучити Агатангела і не потрібно б було зовсім встановлювати тетраподи», – зазначив науковець.

Відомо, що на початку 2024 року з резервного фонду держбюджету на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів на всю країну було виділено майже 20 мільярдів із можливістю збільшення цієї суми. Проєкт охопив понад 10 областей від тилової Одеської до Донецької, де проходить лінія фронту. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляв, що на Одещині до спорудження фортифікаційних споруд було залучено багато людей і майже 100 одиниць техніки.

Фото – Іван Русєв