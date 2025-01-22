Евгений Чебан
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Об этом сообщили в Отделе культуры и туризма Бессарабского поселкового совета.

Вместе с воинами, которые защищают наше государство от врага, над укреплением обороноспособности страны работают жители Одессы и области.

добровольцы

Заведующий Лужанским клубом Евгений Чебан 21 день строил полевые фортификационные сооружения на территории Донецкой области.

«В работе проявил себя как мужественный, храбрый, сильный и трудолюбивый человек. 21 день с утра и до вечера он демонстрировал тяжелую физическую работу под сильными ветрами, при любой погоде — в полевых условиях без доступа к цивилизации», — отметили в громаде.

Евгений Чебан

Личный вклад Евгения Чебана в обеспечение укрепление обороноспособности нашего государства отметил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

благодарность

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