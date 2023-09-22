На Одещині знімають обмеження на рух фур

Починаючи з 25 вересня обмеження руху великогабаритного транспорту вдень на дорогах Одеської області буде скасовано.

Спільний наказ підписали голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер та командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Одеса».

Йдеться про фури вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь 7 тонн.

Зазначимо, що перепустки на рух територією Одеської області в комендантську годину, видані до 25 вересня, продовжують діяти. Крім того, Одеська ОВА продовжуватиме видавати відповідні перепустки.

“Підприємства, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до Одеського ОВ для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20”, – повідомив начальник Одеської ОВ Олег Кіпер .

Нагадаємо, на Одещині встановлено сучасні системи зважування авто в русі (WIM).

Система WIM не тільки фіксує перевантаження, а й збирає та структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг. Це дозволяє проводити аналіз транспортного потоку та впроваджувати необхідні заходи для покращення інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

Подібні системи WIM вже успішно функціонують на інших автошляхах Одеського регіону, зокрема на трасах М-05 Київ – Одеса (на мосту через Хаджибейський лиман), Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші та Т-16-27 КПП «Августівське» – Тарутине – Арциз – Сарата, дорозі М-15 Одеса – Рені.

За порушення габаритно-вагових норм діють такі штрафи:

від 5% до 10% – 8500 грн.;

від 10% до 20% – 17 000 грн;

від 20% до 30% – 34 000 грн;

понад 30% встановленої норми – 51 000 грн.

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