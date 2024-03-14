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В Одеській області з’являться ліси нового типу: цього року висадять три мільйони дерев

В Одеській області з’являться ліси нового типу: цього року висадять три мільйони дерев

На півдні України стартувало весняне висаджування лісу. За сприятливих погодних умов в Одеській області буде висаджено понад 400 гектарів нових лісів, що складаються з хвойних і листяних порід дерев.

Про це повідомили в Південному лісовому офісі.

У філіях Південного лісового офісу планується цього року висадити 11 мільйонів нових дерев, що збільшить площі лісів на 1683 гектари. Навесні в Одеській області буде висаджено понад три мільйони (408 гектарів) нових дерев, а в Миколаївській області – понад вісім мільйонів.

Для нових посадок обрані українські породи: сосна кримська та дуб звичайний.

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У “Лісах України” вирішили відійти від висаджування монокультурних лісів, які складаються винятково, наприклад, із сосни без домішок інших дерев. Такі посадки вразливі до змін клімату, лісових пожеж, хвороб і шкідників, тому в лісовому господарстві вирішили під час проведення лісопосадкових кампаній засаджувати ділянки різними породами.

Де з’являться нові ліси

Нові ліси висаджуються на земельних ділянках, наданих у постійне користування лісівникам. Розмір цих ділянок визначає обсягом запроєктованих матеріалами лісовпорядкування.

“Ми заліснюємо землі деградовані, які вийшли із сільгоспкористування і потребують заліснення для захисту від ерозії та подальшої деградації. Це балки, береги річок, пасовища з ознаками пасовищного перевантаження тощо”, – пояснили в “Лісах України”.

У рамках лісокультурної кампанії 2024 року вже висаджено дві тисячі дубів і кримських сосен на пустирі біля міста Ізмаїл. Це землі філії “Ізмаїльське лісове господарство”. Загалом цього року в Ізмаїльському районі висадять тисячу гектарів лісу.

Нагадаємо, ще до війни, восени 2021 року, повідомлялося про амбітні плани влади висадити в Одеському регіоні за три роки майже 44 мільйони дерев.

 

 

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