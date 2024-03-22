Вниманию водителей: в Одессе будет ограничен проезд по одной из центральных улиц

В понедельник, 25 марта 2024 года, на улице Канатной будет проводиться санитарная обрезка, а при необходимости и спил деревьев. В связи с этим движение транспорта по улице будет частично ограничено.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
Планируется санитарная и омолаживающая подрезка и удаление старых деревьев.
Директор Коммунального предприятия «Горзелентрест» Олег Совик сообщил, что на улице Канатной есть старые деревья, которые своими разросшимися корнями полностью разрушили тротуар. Такие деревья планируется выкорчевать, а на их место будут высажены молодые десятилетние деревья.
Работы будут проводиться с 08:30 до 15:30 по улице Канатной, на участке от Барятинского переулка (ранее переулок Нахимова) до улицы Греческой.
Поскольку для работ будет работать спецтехника, мэрия обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять транспортные средства под деревьями на улице Канатной.
Напомним, на юге Украины стартовала весенняя высадка леса. При благоприятных погодных условиях в Одесской области будет высажено более 400 гектаров новых лесов, состоящих из хвойных и лиственных пород деревьев.