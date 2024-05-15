До Дунайського біосферного заповідника привезли водяних буйволиць із Закарпаття

Шість водяних буйволиць із Закарпаття оселилися на острові Єрмаків у дельті Дунаю, щоб збагатити генофонд місцевого стада буйволів.
Про це повідомляє Rewilding Ukraine.
Тварини приїхали з долини річки Тиса, де їх зібрав із місцевих ферм і опікувався ними еколог та активіст із Німеччини Мішель Якобі.
Буйволиць перевезли на острів Єрмаків на баржі.
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6 самок водяних буйволів доповнять наявне стадо, яке вже добре адаптувалося до природи дельти Дунаю та щороку поповнюється малюками. У майбутньому воно слугуватиме «банком» буйволів для їхнього розселення на інші території дельти.
Біорізноманіття на острові Єрмаков
Острів Єрмаков було відновлено до природного стану близько 10 років тому і наразі він є однією з найбагатших за біорізноманіттям територій Дунайського біосферного заповідника.
Водяні буйволи оселилися на острові Єрмаков у Дунайському біосферному заповіднику 2019 року. Вони допомагають відновити процес природного випасу, створюють мозаїчні ландшафти, сприяючи збагаченню біорізноманіття острова, і також, приваблюють туристів. Близько 50 років тому буйволи мешкали в дельті Дунаю, тож нині вид повертається в регіон.
Фахівці Rewilding Ukraine кажуть, що ці тварини є справжніми архітекторами ландшафту. Вони добре пристосовані до вологих умов і жорсткої рослинності, раціон водяних буйволів містить навіть молоду тростину.
Буйволи риють ґрунт, залишають послід, створюють калюжі, що дає простір для існування багатьом комахам, земноводним та іншим тваринам. У хутрі та в травній системі вони переносять насіння понад 200 видів рослин.
За останні роки команда Rewilding Ukraine разом із партнерами повернула на острів диких коней, а також невелику кількість благородних оленів і ланей.
Також тут зустрічається багато видів птахів, наприклад, кучерявий і рожевий пелікани, великий бугай, орлан-білохвіст та інші.