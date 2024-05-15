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В Дунайский биосферный заповедник привезли водяных буйволиц из Закарпатья

В Дунайский биосферный заповедник привезли водяных буйволиц из Закарпатья

Шесть водяных буйволиц из Закарпатья поселились на острове Ермаков в дельте Дуная, чтобы обогатить генофонд местного стада буйволов.

Об этом сообщает Rewilding Ukraine.

Животные приехали из долины реки Тиса, где их собрал с местных ферм и занимался ими эколог и активист из Германии Мишель Якоби.

Буйволиц перевезли на остров Ермаков на барже.

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6 самок водяных буйволов дополнят существующее стадо, которое уже хорошо адаптировалось к природе дельты Дуная и ежегодно пополняется малышами. В будущем оно будет служить «банком» буйволов для их расселения на другие территории дельты.

Биоразнообразие на острове Ермаков

Остров Ермаков был восстановлен до естественного состояния около 10 лет назад и на данный момент он является одной из самых богатых по биоразнообразию территорий Дунайского биосферного заповедника.

Водяные буйволы поселились на острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике в 2019 году. Они помогают восстановить процесс естественного выпаса, создают мозаичные ландшафты, способствуя обогащению биоразнообразия острова, и также, привлекают туристов. Около 50 лет назад буйволы жили в дельте Дуная, поэтому сейчас вид возвращается в регион.

Специалисты Rewilding Ukraine говорят, что эти животные являются настоящими архитекторами ландшафта. Они хорошо приспособлены к влажным условиям и жесткой растительности, рацион водяных буйволов содержит даже молодой тростник.

Буйволы роют почву, оставляют помет, создают лужи, что дает пространство для существования многим насекомым, земноводным и другим животным. В меху и в пищеварительной системе они переносят семена более 200 видов растений.

За последние годы команда Rewilding Ukraine вместе с партнерами вернула на остров диких лошадей, а также небольшое количество благородных оленей и ланей.

Также здесь встречается много видов птиц, например, кудрявый и розовый пеликаны, большой бугай, орлан-белохвост и другие.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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