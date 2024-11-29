Дніпровському ліцею присвоєно ім’я загиблого в Одесі командира спецпризначенців

Наказ Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка було видано 28 листопада з метою вшанування пам’яті підполковника поліції, командира штурмового полку «Цунамі» Олександра Гостищева.

Олександр був родом із Дніпра. З початком війни на сході України Олександр Гостищев пішов добровольцем у батальйон «Дніпро-1». Він став командиром першої роти, у червні 2014 року брав участь у звільненні Маріуполя від незаконних збройних формувань. Брав участь у боях та операціях у Донецькій області.

Під час повномасштабного вторгнення Олександр був командиром зведеного батальйону Національної поліції України «Цунамі» і виконував бойові завдання в Миколаївській, Херсонській, Одеській та Донецькій областях.

У період з вересня по листопад 2022 року зведений батальйон Національної поліції України «Цунамі» під керуванням підполковника поліції Гостищева здійснив штурмові дії в Миколаївській та Херсонській областях, а також контрдиверсійні, пошукові та оперативно-профілактичні заходи на території 10 населених пунктів.

Олександр Гостіщев брав безпосередню участь у визволенні населеного пункту Давидів Брід Бериславського району Херсонської області та міста Херсона, за що Указом Президента України від 14 листопада 2022 року його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

З лютого 2023 року підполковник поліції командував штурмовим полком «Цунамі» у складі об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють».

Під керівництвом Олександра Гостищева проведено понад 50 бойових спеціальних операцій зі звільнення територій населеного пункту Кліщіївки Донецької області.

Життя 41-річного поліцейського трагічно обірвалося 15 березня внаслідок ракетної атаки російських терористів по Одесі. Перебуваючи поруч з епіцентром подій, Олександр, не вагаючись, першим прийшов на допомогу постраждалим і почав розбирати завали зруйнованої будівлі. Однак під час другого підступного ракетного удару росіян отримав поранення, не сумісне з життям.

Воїна поховали в Дніпрі.