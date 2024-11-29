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Дніпровському ліцею присвоєно ім’я загиблого в Одесі командира спецпризначенців

Дніпровському ліцею присвоєно ім’я загиблого в Одесі командира спецпризначенців

Дніпровському ліцею безпекового спрямування та національно патріотичного виховання присвоєно ім’я Олександра Гостищева, який загинув, рятуючи людей під час подвійного ракетного удару ворога по Одесі в березні 2024 року.

Наказ Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка було видано 28 листопада з метою вшанування пам’яті підполковника поліції, командира штурмового полку «Цунамі» Олександра Гостищева.

Олександр був родом із Дніпра. З початком війни на сході України Олександр Гостищев пішов добровольцем у батальйон «Дніпро-1». Він став командиром першої роти, у червні 2014 року брав участь у звільненні Маріуполя від незаконних збройних формувань. Брав участь у боях та операціях у Донецькій області.

Під час повномасштабного вторгнення Олександр був командиром зведеного батальйону Національної поліції України «Цунамі» і виконував бойові завдання в Миколаївській, Херсонській, Одеській та Донецькій областях.

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У період з вересня по листопад 2022 року зведений батальйон Національної поліції України «Цунамі» під керуванням підполковника поліції Гостищева здійснив штурмові дії в Миколаївській та Херсонській областях, а також контрдиверсійні, пошукові та оперативно-профілактичні заходи на території 10 населених пунктів.

Олександр Гостіщев брав безпосередню участь у визволенні населеного пункту Давидів Брід Бериславського району Херсонської області та міста Херсона, за що Указом Президента України від 14 листопада 2022 року його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Олександр Гостіщев

З лютого 2023 року підполковник поліції командував штурмовим полком «Цунамі» у складі об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють».

Під керівництвом Олександра Гостищева проведено понад 50 бойових спеціальних операцій зі звільнення територій населеного пункту Кліщіївки Донецької області.

Життя 41-річного поліцейського трагічно обірвалося 15 березня внаслідок ракетної атаки російських терористів по Одесі. Перебуваючи поруч з епіцентром подій, Олександр, не вагаючись, першим прийшов на допомогу постраждалим і почав розбирати завали зруйнованої будівлі. Однак під час другого підступного ракетного удару росіян отримав поранення, не сумісне з життям.

Воїна поховали в Дніпрі.

 

 

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