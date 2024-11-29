Днепровскому лицею присвоено имя погибшего в Одессе командира спецназовцев

Приказ Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко был издан 28 ноября с целью почтения памяти подполковника полиции, командира штурмового полка «Цунами» Александра Гостищева.

Александр был родом из Днепра. С началом войны на востоке Украины Александр Гостищев пошел добровольцем в батальон «Днепр-1». Он стал командиром первой роты, в июне 2014 года участвовал в освобождении Мариуполя от незаконных вооруженных формирований. Участвовал в боях и операциях в Донецкой области.

Во время полномасштабного вторжения Александр был командиром сводного батальона Национальной полиции Украины «Цунами» и выполнял боевые задачи в Николаевской, Херсонской, Одесской и Донецкой областях.

В период с сентября по ноябрь 2022 года сводный батальон Национальной полиции Украины «Цунами» под управлением подполковника полиции Гостищева совершил штурмовые действия в Николаевской и Херсонской областях, а также контрдиверсионные, поисковые и оперативно-профилактические мероприятия на территории 10 населенных пунктов.

Александр Гостищев принимал непосредственное участие в освобождении населенного пункта Давыдов Брод Бериславского района Херсонской области и города Херсона, за что Указом Президента Украины от 14 ноября 2022 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

С февраля 2023 года подполковник полиции командовал штурмовым полком «Цунами» в составе объединенной штурмовой бригады Национальной полиции «Лють».

Под руководством Александра Гостищева проведено более 50 боевых специальных операций по освобождению территорий населенного пункта Клещеевки Донецкой области.

Жизнь 41-летнего полицейского трагически оборвалась 15 марта в результате ракетной атаки российских террористов по Одессе. Находясь рядом с эпицентром событий, Александр, не колеблясь, первым пришел на помощь пострадавшим и начал разбирать завалы разрушенного здания. Однако во время второго коварного ракетного удара россиян получил ранение, не совместимое с жизнью.

Воина похоронили в Днепре.