Потворна реклама у місті: чому в Одесі не можуть вирішити цю проблему

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

У зв’язку з включенням історичної частини Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед владою міста постало питання очищення фасадів будинків від рекламних конструкцій, що спотворюють архітектуру та приведення зовнішнього вигляду будинків до автентичного спроектованого вигляду.

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8 листопада відбулася онлайн-консультація з керівництвом Управління реклами та охорони пам’яток міста-побратима Регенсбург щодо правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок у місті.

Як зазначив директор Департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга, закони та правила у нас досить схожі, різниця у дотриманні:

У Регенсбурзі 99% власників нерухомості та бізнесів відповідально дотримуються правил і не псують архітектуру. Порушників легко перерахувати на пальцях однієї руки. Зазвичай, після першого усного попередження невідповідності швидко усуваються самим підприємцем. У поодиноких випадках надсилається повторне письмове попередження. Але для злісних порушників передбачено систему штрафів і сума може досягати півмільйона євро. У нас у середньому за рік доводиться демонтувати до трьох тисяч незаконно розміщених рекламних конструкцій, власники яких ігнорують законодавство, правила та розпорядження.

Вирішено, що в рамках цієї роботи між Департаментом культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції та Управлінням реклами створюється спільна робоча група, яка розробить єдині для всіх правила оформлення вивісок та рекламних конструкцій відповідно до вимог ЮНЕСКО.