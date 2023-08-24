В Одесі власник кафе змінив вивіску на напис “Гена, **й тобі, а не хабар”

Власник нового кафе на проспекті Шевченка не зміг домовитися з владою про вивіску на фасаді. Тепер там красується промовистий меседж керівництву міста.

Про це повідомив одеський депутат Петро Обухов.

За його словами, співробітники управління реклами демонтували вивіску над входом до кафе. Усіх подробиць депутат не уточнює, але не важко здогадатися, що рекламники запропонували бізнесменові “договориться”.

Після відмови чоловіка вивіску демонтували. Тепер же на її місці власник встановив нову табличку з написом “Гена, **й тобі, а не хабар”.

Коментуючи ситуацію, Обухов поскаржився на повний безлад у цій сфері та пропонує розробити та прийняти офіційний план розміщення реклами у місті, де чітко описати стандарти вивісок на різних типах будівель. Бо це працює, наприклад, у Львові.

“Карувати людей штрафами та демонтажем лише у разі невідповідності прийнятим стандартам. Усі нестандартні вивіски дозволятимуть лише після погодження. Якщо бізнес поважає міський простір, то йому не потрібно створювати додаткові перешкоди, а навпаки – потрібно заохочувати”, – пропонує депутат.

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