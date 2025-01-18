Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час вручення нагороди матері Дмитра Масловського.

Указ про присвоєння йому звання Героя України посмертно з’явився на сайті глави держави 16 січня.

В документі говориться, що старшому солдату присвоєно звання Героя України та вручено орден “Золота Зірка” за виняткову хоробрість та самовідданість при захисті суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Боєць, який служив у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ, походив з села Янишівка (Подільський район). Свій останній подвиг він здійснив у листопаді 2024 року поблизу населеного пункту Трудове на Донеччині.

Дмитро вступив у ближній бій з противником, вбив одного загарбника, сам був поранений але мужньо протидіяв другому – якуту, який кинувся на українця із ножем.

«Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав «Золоту Зірку» Героя України мамі нашого воїна», – розказав Зеленський.

Президент особисто передав високу нагороду матері загиблого воїна.

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