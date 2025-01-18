Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вручения награды матери Дмитрия Масловского.

Указ о присвоении ему звания Героя Украины посмертно появился на сайте главы государства 16 января.

В документе говорится, что старшему солдату присвоено звание Героя Украины и вручён орден «Золотая Звезда» за исключительное мужество и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Боец, который служил в составе 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, происходил из села Янышевка (Подольский район). Свой последний подвиг он совершил в ноябре 2024 года вблизи населённого пункта Трудовое на Донетчине.

Дмитрий вступил в ближний бой с противником, убил одного захватчика, сам был ранен, но мужественно противостоял второму — якуту, который бросился на украинца с ножом.

«Последний бой Дмитрия, бой на Донетчине, видели миллионы украинцев. Образцовое мужество нашего парня. Украина всегда будет помнить это мужество. Передал «Золотую Звезду» Героя Украины маме нашего воина», — рассказал Зеленский.

Президент лично передал высокую награду матери погибшего воина.

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