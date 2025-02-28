Це відбувалося під час сесії Одеської облради.

Спочатку гострою критикою відзначилася депутатка Юлія Чухало, яка заявила, що «документ – це не звіт, а фарс».

За її словами, фонд заробітної плати апарату облради склав 42 мільйони гривень, з яких 25 мільйонів пішли на премії та надбавки. Вона також наголосила, що за рік зарплати апарату зросли на 10 мільйонів гривень.

Голова облради Григорій Діденко відповів, що нарахування зарплат відбувається відповідно до чинного законодавства.

Під час голосування рішення не набрало необхідної кількості голосів: за 41 – рішення не ухвалено.

До теми: Співробітники Одеської облради підвищили собі зарплати і премії

Депутат Михайло Шмушкович відзначив «позитив» і зауважив, що можливість обговорення – це єдиний плюс у цьому звіті.

«Якщо минулого разу там було повно брехні, то зараз пропала робота головного інтегратора одеської області. Минулого разу він привіз в Україну 50 мільярдів доларів згідно зі своєю роботою, цього разу, на жаль, ні. Але торік почалося провадження НАБУ і це треба внести до звіту, тому що його (Григорія Діденка) переслідують не за те, що він просто грабував Одеську область під час повномасштабного вторгнення, а тому, що група чернівецьких контрабандистів у Верховній Раді не проголосувала за заборону російської церкви. Тобто наш глава практично святий. Я думаю, що це потрібно додати до звіту», – наголосив Шмушкович.

Після напружених дискусій і кількох спроб голосування знайшлося 43 голоси «за» і рішення про затвердження звіту голови облради було ухвалено.

Нагадаємо, минулого року депутати фракції «Європейська Солідарність» піднесли голові Одеської обласної ради Григорію Діденку подарунок – подушку з доларами.

Читайте також:Кросівки за п’ять мінімальних зарплат: у чому ходить голова Одеської облради