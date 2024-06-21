Співробітники Одеської облради підвищили собі зарплати і премії

Співробітники Одеської облради підвищили собі зарплати і премії

Заробітну плату і надбавки співробітникам апарату Одеської обласної ради буде підвищено приблизно в півтора раза. Таке рішення ухвалили депутати на сесії Одеської обласної ради в п’ятницю, 21 червня.

Підвищення не тільки заробітної плати, а й премій співробітникам апарату облради підтримали 46 депутатів.

Рішенню передували палкі дебати. Депутатка від “Євросолідарності” Юлія Чухало закликала повністю виключити з порядку денного пункт 4.1 про надбавки “за високі досягнення та виконання особливо важливої роботи”.

“Чотири сесії за рік – це не високі досягнення і не виконання особливо важливої роботи. Особливо важливу роботу виконують ті люди, які захищають кордони нашої країни зараз – на сході, на півночі, на півдні. І це точно не співробітники апарату облради, які організовують для депутатів чотири сесії на рік і мають чомусь одинадцять видів різного роду доплат. Тепер цим рішенням облрада хоче ще підвищити їм не тільки зарплати, а й премії, надбавки та різного роду доплати”, – заявила Юлія Чухало.

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За пропозицію депутатки проголосувало лише 13 депутатів, тому її відхилили.

Надбавки отримуватимуть не тільки співробітник апарату, а й голова облради, а також перший заступник голови.

Депутат Михайло Шмушкович наголосив, що на тлі критичної ситуації на фронті та непрацюючих соціальних програм у 2023 році було витрачено 70 мільйонів гривень на зарплати співробітників апарату обласної ради.

Раніше ми повідомляли, що у 2023 році тільки на заробітну плату апарату облради витрачено понад 40 мільйонів гривень. Чиновники отримують щомісячні премії, доплати за високі досягнення, матеріальну допомогу на оздоровлення та поліпшення соціально-побутових умов.

Найбільша зарплата, у загальній сумі один мільйон гривень, – у керівника апарату. А ось голова облради Григорій Діденко одержує близько 830 тис. гривень.

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