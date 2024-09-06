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Голові Одеської облради подарували подушку з доларами (відео)

Голові Одеської облради подарували подушку з доларами (відео)

Під час сесії Одеської обласної ради депутати фракції «Європейська Солідарність» піднесли подарунок голові Одеської обласної ради Григорію Діденку – подушку з доларами.

Перфоманс влаштував голова фракції «Європейська солідарність» Михайло Шмушкович. Він вручив голові ради Григорію Діденку подушку з купюрами, зазначивши, що вона допоможе йому краще спати. Однак Діденко відмовився від подарунка і кинув його назад у зал. У результаті долари з подушки розсипалися по підлозі.

Депутатка від «Євросолідарності» Юлія Чухало зазначила, що цей подарунок пов’язаний з обшуками, під час яких, за інформацією ЗМІ, у будинку в Григорія Діденка вилучили готівку, яка була в подушці.

«Минулого тижня в ЗМІ з’явилася інформація про обшуки у голови Одеської обласної ради. Це подарунок від нашої фракції, щоб ви легше спали щоночі», – сказала депутатка.

Нагадаємо, обшуки в Діденка та його радниці Лілії Томашевської відбулися минулого тижня. Офіційно причин обшуків не повідомляють, але одеська блогерка і журналістка Ірина Гриб у своєму телеграм-каналі написала, що причиною обшуків стали підозри в можливих корупційних діях, що стосуються реставрації Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

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