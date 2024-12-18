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Депутатка показала, як і чим годують у лікарнях Одеси (відео)

Депутатка показала, як і чим годують у лікарнях Одеси (відео)

Депутат Одеської міськради Анастасія Большедворова заявила, що до міських лікарень Одеси постачають продукти та їжу сумнівної якості та походження. Причину ситуації, що склалася, вона пов’язує з непрозорим вибором постачальника.

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Про це депутатка розповіла в рілс, опублікованому на її сторінці у facebook.

Депутатка засвідчила, що в міську лікарню на вулиці Троїцькій постачають продукти без маркувань, у поліетиленових пакетах або боксах сумнівного вигляду. Зокрема, на коробках помітні масляні плями та плями, схожі на цвіль. Термін придатності товарів не вказується.

Також Анастасія Большедворова помітила упаковку вершкового масла, прострочену на місяць.

Годує пацієнтів фірма, яка регулярно виграє тендери на харчування.

«На тендерах виграє рівно одна компанія, ось ця «Фабрика смаку». Позаочі всі кажуть, що вона належить до працівників Одеської міської ради», – розповідає депутатка.

Анастасія Болшедворова заявила, що склала акти-претензії і розіслала у відповідні інстанції.

Раніше про неякісну їжу в психіатричній лікарні №2 Одеси розповів військовий медик Петро Конопля. Після його заяв та оголошеного голодування Комісія департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА заявила про перевірку інформації, та з’ясування причин обставин.

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