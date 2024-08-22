У МОЗ перевірять психічну лікарню, де військовий оголосив голодування

Комісія департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації має перевірити усю інформацію, а також з’ясувати причини, через які пацієнтів не розмістили у належних умовах. Причиною тому стало відеозвернення бойового медика Петра Коноплі 21 серпня. Там він оголосив голодування через жахливі умови перебування та неякісну їжу.
Нагадаємо, 21 серпня військовий медик Петро Конопля оголосив голодування через нестерпні умови у психіатричній лікарні
Аби виправити ситуацію заклад оперативно відвідав заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Він повідомив, що лікарня нещодавно приєдналася до Одеського обласного центру психічного здоров’я, який перебуває у власності Одеської обласної ради. Адміністрації медзакладу доручено вжити заходів для забезпечення пацієнтів належними умовами лікування. Адже згідно з даними Національної служби здоров’я України лікарня має всі необхідні ресурси для цього.
— Безумовно, те, що ми сьогодні можемо побачити тут, вимагатиме більш детального вивчення. Я впевнений, що керівником буде ухвалено рішення про призначення перевірки. Я впевнений і буду дуже радити все ж таки відійти від старих стереотипів, які є пережитками соціалістичного ладу — харчоблоки та самостійне харчування. Провести прозорий тендер, визначити переможця, визначити організацію, яка професійно займається харчуванням не лише пацієнтів, але і школярів, і офісних працівників, і пацієнтів. Я вважаю, що медичний заклад сьогодні має займатися тільки медициною, заявив заступник голови Одеської ОВА Харлов Олександр
Керівник психіатричної лікарні в свою чергу повідомив, що рішення приймати військових у лікарні було усним. Гроші на харчування, яке потребують військові — не надаються, до того ж і умов для приготування такої їжі немає. Тож всі харчуються дієтичною їжею, яка розрахована на пацієнтів, які хворі на психічні розлади.
— У нас своє меню, у нас свої порціонки, у нас свої методи та способи приготування цієї їжі. А військові вимагають більш посиленого харчування. Ми на це не маємо ні фінансових ресурсів, ні технічних ресурсів. Зверніть увагу, дієт-стіл, яким харчуються наші пацієнти, має особливий спосіб приготування їжі. Розпарений, розварений, кашоподібний. Тому що наші пацієнти, приймаючи спеціалізовані ліки, дуже часто страждають на розлади шлунку. Тому дієт-стіл підбирається нашим пацієнтам так, щоб їм було легко перетравлювати цю їжу, — заявив генеральний директор Центру психічного здоров’я Костянтин Рябухін
Сам військовий Петро Конопля повідомив «Одеському життю», що у найближчі десять днів мають пройти всі перевірки та очікуються зміни.Однак, чоловік не вірить у це і продовжить голодувати, допоки не побачить конкретних результатів.
— Ні до чого не прийшли. Я навіть не вірю що щось зміниться. Я буду тиснути далі, я не буду їсти доки не відбудеться те, чого я хочу. І навіть після того, як мене випишуть — мені будуть доповідати, як тут. Бо це рано чи пізно має хтось виправити, — повідомив бойовий медик, Петро Конопля.