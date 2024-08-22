У МОЗ перевірять психічну лікарню, де військовий оголосив голодування

Нагадаємо, 21 серпня військовий медик Петро Конопля оголосив голодування через нестерпні умови у психіатричній лікарні

Аби виправити ситуацію заклад оперативно відвідав заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Він повідомив, що лікарня нещодавно приєдналася до Одеського обласного центру психічного здоров’я, який перебуває у власності Одеської обласної ради. Адміністрації медзакладу доручено вжити заходів для забезпечення пацієнтів належними умовами лікування. Адже згідно з даними Національної служби здоров’я України лікарня має всі необхідні ресурси для цього.

— Безумовно, те, що ми сьогодні можемо побачити тут, вимагатиме більш детального вивчення. Я впевнений, що керівником буде ухвалено рішення про призначення перевірки. Я впевнений і буду дуже радити все ж таки відійти від старих стереотипів, які є пережитками соціалістичного ладу — харчоблоки та самостійне харчування. Провести прозорий тендер, визначити переможця, визначити організацію, яка професійно займається харчуванням не лише пацієнтів, але і школярів, і офісних працівників, і пацієнтів. Я вважаю, що медичний заклад сьогодні має займатися тільки медициною, заявив заступник голови Одеської ОВА Харлов Олександр

Керівник психіатричної лікарні в свою чергу повідомив, що рішення приймати військових у лікарні було усним. Гроші на харчування, яке потребують військові — не надаються, до того ж і умов для приготування такої їжі немає. Тож всі харчуються дієтичною їжею, яка розрахована на пацієнтів, які хворі на психічні розлади.

— У нас своє меню, у нас свої порціонки, у нас свої методи та способи приготування цієї їжі. А військові вимагають більш посиленого харчування. Ми на це не маємо ні фінансових ресурсів, ні технічних ресурсів. Зверніть увагу, дієт-стіл, яким харчуються наші пацієнти, має особливий спосіб приготування їжі. Розпарений, розварений, кашоподібний. Тому що наші пацієнти, приймаючи спеціалізовані ліки, дуже часто страждають на розлади шлунку. Тому дієт-стіл підбирається нашим пацієнтам так, щоб їм було легко перетравлювати цю їжу, — заявив генеральний директор Центру психічного здоров’я Костянтин Рябухін

Сам військовий Петро Конопля повідомив «Одеському життю», що у найближчі десять днів мають пройти всі перевірки та очікуються зміни.Однак, чоловік не вірить у це і продовжить голодувати, допоки не побачить конкретних результатів.

— Ні до чого не прийшли. Я навіть не вірю що щось зміниться. Я буду тиснути далі, я не буду їсти доки не відбудеться те, чого я хочу. І навіть після того, як мене випишуть — мені будуть доповідати, як тут. Бо це рано чи пізно має хтось виправити, — повідомив бойовий медик, Петро Конопля.