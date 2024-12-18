Депутат показала, как и чем кормят в больницах Одессы (видео)

Депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова заявила, что в городские больницы Одессы поставляют продукты и еду сомнительного качества и происхождения. Причину сложившейся ситуации она связывает с непрозрачным выбором поставщика.
Об этом депутат рассказала в рилс, опубликованном на ее странице в facebook.
Депутат показала, что в городскую больницу на улице Троицкой поставляют продукты без маркировок, в полиэтиленовых пакетах или боксах сомнительного вида. В частности, на коробках заметны масляные пятна и пятна, похожие на плесень. Срок годности товаров не указывается.
Также Анастасия Большедворова заметила упаковку сливочного масла, просроченную в месяц.
Кормит пациентов фирма, регулярно выигрывающая тендеры на питание.
«На тендерах выигрывает ровно одна компания, вот эта «Фабрика вкуса». За глаза все говорят, что она относится к работникам Одесского городского совета», — рассказывает депутат.
Анастасия Болшедворова заявила, что составила акты-претензии и разослала в соответствующие инстанции.
Ранее о некачественной еде в психиатрической больнице №2 Одессы рассказал военный медик Петр Конопля. После его заявлений и объявленной голодовки Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОГА заявила о проверке информации, и выяснения причин обстоятельств.
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Зато не забывают содрать деньги за лекарства, за анализы, за обследования, за процедуры, за «бесплатное» лечение…
Вспомнился 1996 год, кардиологическое отделение на Пастера. Больным сердечникам на ужин 13 января выдали сильно прокисшую перловку, поздравили со Старым Новым Годом (((