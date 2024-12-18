Депутат показала, как и чем кормят в больницах Одессы (видео)

Об этом депутат рассказала в рилс, опубликованном на ее странице в facebook.

Депутат показала, что в городскую больницу на улице Троицкой поставляют продукты без маркировок, в полиэтиленовых пакетах или боксах сомнительного вида. В частности, на коробках заметны масляные пятна и пятна, похожие на плесень. Срок годности товаров не указывается.



Также Анастасия Большедворова заметила упаковку сливочного масла, просроченную в месяц.

Кормит пациентов фирма, регулярно выигрывающая тендеры на питание.

«На тендерах выигрывает ровно одна компания, вот эта «Фабрика вкуса». За глаза все говорят, что она относится к работникам Одесского городского совета», — рассказывает депутат.



Анастасия Болшедворова заявила, что составила акты-претензии и разослала в соответствующие инстанции.

Ранее о некачественной еде в психиатрической больнице №2 Одессы рассказал военный медик Петр Конопля. После его заявлений и объявленной голодовки Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОГА заявила о проверке информации, и выяснения причин обстоятельств.

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