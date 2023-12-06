Сьогодні українці відзначають професійне свято наших захисників

Історія свята

Окрім церковного свята Миколая, в Україні сьогодні вітають військових. Саме цього дня 32 роки тому Верховна рада ухвалила “Закон про Збройні Сили України”, згідно з яким фактично було створено армію сучасної незалежної країни.

Початок Збройних сил України фактично поклав ухвалу парламенту Про військові формування в Україні від 24 серпня 1991 року.

6 грудня – це день, коли 1991 року український парламент ухвалив закон Про Збройні сили України. Саме цей документ визначає ЗСУ як «військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності».

А з січня 1992 року розпочався процес приведення дислокованих на території України військ до добровільної присяги на вірність українському народові. Під юрисдикцію нашої держави тоді перейшли: 14 мотострілецьких, 4 танкових, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад (налічували 9,2 тис. танки та 11,3 тис. бойових машин), бригада спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків чотири повітряні армії (близько 1,5 тис. бойових літаків) та окрема армія ППО.

Нинішня структура ЗСУ

Збройні сили України складаються з:

керівного органу – Генеральний штаб ЗСУ,

трьох видів військ – Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили,

окремих родів військ – Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки.

Крім того, є окремі пологи сил ЗСУ:

Сили територіальної оборони,

Сили спецоперацій,

Медичні сили,

Сили логістики,

Сили підтримки.

До структури української армії також входять:

органи військового управління,

військові частини, з’єднання,

вищі військові навчальні заклади тощо.

Кожен рід військ має своє професійне свято, проте 6 грудня поєднує всіх українських військових, які мужньо захищають нашу землю від російського агресора.

Декілька фактів ПРО ЗСУ

Загроза безпеці та незалежності України зумовила нарощування особового складу ЗСУ.

На час проголошення Україною незалежності чисельність армії налічувала 980 тис. осіб.

Після вторгнення російських військ на Донбас та окупації Криму у 2014 році українська армія вступила в реальні бойові дії з краще озброєним ворогом.

Чисельність нашої армії станом на лютий 2016 року сягала 275 тис. осіб. З’явилася низка нових частин (бригади, полиці, батальйони), було перебудовано структуру управління. Наприклад, у Сухопутних військах утворили чотири оперативні командування: Північ, Південь, Схід та Захід.

Перед повномасштабним вторгненням військ РФ, у липні 2021 року, було затверджено чисельність Збройних сил України “у кількості, що не перевищує 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців”. Чисельність було збільшено на 11 тис. військових у зв’язку із створенням Сил територіальної оборони ЗСУ.

Відомо, що після початку повномасштабної війни у ЗСУ було близько 700 тис. особового складу, а по всьому сектору оборони – мільйон. Такі дані у липні 2022 року озвучив тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков.

Україна займає 15 місце серед 145 країн світу за потужністю своєї армії.

Такими є дані щорічного рейтингу Global Firepower. Хоча цей рейтинг враховує не так реальну боєздатність і досвід, як формальні показники як збройних сил, так і загальних ресурсів країни (від фінансових до природних, необхідних для забезпечення армії), навіть у ньому Україна за минулий рік піднялася з 22-го на 15-. е місце.

При цьому Україна посідає друге місце (після Росії та перед Польщею) у рейтингу армій у своєму регіоні.

Перші три місця автори Global Firepower відводять США, Росії та Китаю, за ними йдуть Індія, Великобританія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція, Італія, Туреччина, Індонезія, Бразилія, Єгипет.

Зараз у ЗСУ служить на 40% більше жінок, ніж до повномасштабного вторгнення.

За останні два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. осіб: у ЗСУ проходять службу майже 43 тисячі жінок-військовослужбовців.

Наразі скасовано обмеження для доступу жінок-військовослужбовців до армійських посад.

«Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів та кухарів, то зараз жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо». , – Наголошують у Міноборони.

За майже два роки вторгнення ЗСУ знищили в Україні 334 тис. росіян та понад 5,5 тис. танків.

Найбільше окупантів, ліквідованих за один день — 1380. Це сталося 19 жовтня 2023 року.

Понад 70 тис. українських військових пройшли підготовку за межами України.

Таку цифру у вересні 2023 року озвучив уже колишній міністр оборони Олексій Рєзніков. Попередник Рустема Умерова повідомив, що за перші півтора роки Великої війни проти РФ на території країн-партнерів пройшли навчання 70 тисяч українських воїнів.

Загалом це більше півтора десятка союзницьких країн, у яких проходили підготовку як вузькі фахівці (медики, сапери, водолази, розвідники тощо. буд.), і військові новостворених бригад. Найбільш масштабно до програм підготовки українських військових приєдналися США, Великобританія та країни ЄС, зокрема Німеччина, Франція, Польща.

Найголовніше: ЗСУ довели на полі бою, що здатні протистояти російському агресору, незважаючи на його перевагу у живій силі та кількості техніки!

Подяка нашим захисникам

Збройні Сили України опублікували на своїй сторінці у Facebook зворушливий відеоролик – вітання з Днем ЗСУ та Святого Миколая, які з цього року святкуються разом.

Цього року українці вперше відзначають разом два свята – День Збройних Сил України та Святого Миколая. , і, звичайно, Святого Миколая: “Щоб подарунки приніс” :))”, – йдеться у повідомленні.

Українських військовослужбовців привітав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:

Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом та офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв і під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та знищує підступного ворога.

Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку.

Гордий кожен, хто сьогодні перебуває у лавах Збройних Сил України.

Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь – як би важко нам не було, але точно не буде соромно!

Джерело: Генштаб ЗСУ, Forbes Україна, КМІС, Верховна Рада, Міноборони