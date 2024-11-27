Церковне свято 27 листопада: як не «зашити» тепло і не втратити своє щастя

Нагадаємо, у 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль – новоюліанський, тому неперехідні свята (із фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян дотримується старого стилю (юліанського) – збереження його залишається правом релігійних громад і монастирів

Ікона Божої Матері «Знамення» – одна з найшанованіших

Чудотворна ікона Божої Матері «Знамення» – одна з найшанованіших у православ’ї – була створена у другій чверті XII століття. У XVI столітті її оновили, і від початкового давнього живопису залишилося лише кілька деталей: фрагменти одягу Богородиці та медальйон навколо образу немовляти Ісуса.

Свою назву ікона отримала після чудесного знамення від Новгородської ікони, що сталося у 1170 році. У ті часи війська князя Андрія Боголюбського взяли в облогу Великий Новгород і, коли у людей не залишалося надії на порятунок, архієпископ Новгородський почув голос Діви Марії. Вона звеліла винести ікону «Знамення» з церкви і обійти з нею фортецю, що і було зроблено. У якийсь момент одна з стріл влучила в ікону, і з очей Богородиці полилися сльози. Воїни, які взяли місто в облогу, у паніці кинули зброю і кинулися тікати. Після цього випадку стали відзначати річницю дива від ікони.

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На іконі «Знамення» (див. верхнє фото) Божа Матір зображена під час читання молитви: її руки підняті вгору, а на грудях – Немовля Ісус.

Великомученик Яків Персиянин: відрікся від християнства, а після розкаявся

Святий великомученик Яків Персиянин був християнським святим, який жив у IV столітті. Він народився в Персії, але пізніше переїхав до Фессалоніки (нині це місто Салоніки у Греції).

Яків походив із багатої та знатної родини. Його сім’я і оточення були християнами, і він сповідував цю віру. Однак, щоб отримати прихильність перського царя Іздігерда I, Яків відрікся від християнства і взяв участь у язичницьких обрядах. Завдяки цьому він здобув повагу при дворі та досяг високого становища.

Його дружина і мати, глибоко засмучені таким відступництвом, написали йому лист, в якому викрили його зраду віри та закликали покаятися. Під впливом цього листа Яків усвідомив свою провину, розкаявся і вирішив повернутися до християнства, готовий навіть до мученицької смерті за свою віру. Коли про його повернення до християнства дізнався цар, Яків був поставлений перед судом. Він відкрито визнав свою віру у Христа і відмовився знову поклонятися язичницьким богам. За це йому присудили страшну кару: спочатку йому відрізали пальці рук, ніг, потім руки і ноги, а в кінці – відрубали голову. Цей жорстокий вирок Яків переніс із дивовижною мужністю, постійно молячись і славлячи Бога.

Святий Яків Персиянин шанується як приклад справжнього каяття і незламної віри. Його мучеництво показує, як можна повернутися до Бога навіть після тяжкого падіння, якщо щиро розкаятися.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті апостола Филипа, а також заговини на Різдвяний піст

Прикмети на 27 листопада: що віщує неврожайний рік і дощове літо

За прикметами дня судять, яким буде врожай у наступному році та погода найближчим часом:

якщо вранці іній – буде добрий урожай вівса;

день теплий – наступний рік буде неврожайним, а літо – дощовим;

дим стелиться вниз – буде потепління, піднімається вгору – до морозів;

ліс шумить – чекайте на відлигу;

голосно цвірінькають горобці або ворони розкаркались – буде потепління;

пішов сніг – травень буде негожим;

корови сопуть і фиркають – у холодну погоду.

Що не можна робити сьогодні

За народними прикметами сьогодні не можна користуватися гострими та колючими предметами, шити і в’язати – інакше можна «зашити» тепло і почнуться люті морози.

Жінкам не можна займатися рукоділлям – щоб не позбутися свого щастя.

Забороняється сваритися і лаятися.

Не дозволяється рибалити.

Не можна впускати до хати хворих.

Що можна робити сьогодні

До ікони Божої Матері «Знамення» звертаються з молитвою про мир, спасіння від воєн, захист від недоброзичливців, ворогів, стихійних лих, пожеж, зміцнення сім’ї. Також святий образ допомагає боротися із тяжкими хронічними хворобами і дарує зцілення.

За народними прикметами в цей день добре робити прибирання – вваважається, що з винесеним сміттям можна позбутися неприємностей і проблем.

Якщо стати обличчям до сильного вітру, то існує повір’я, що він «видує» всі ваші печалі.

У кого іменини 27 листопада