«Учитель року-2024»: кого назвали найкращими педагогами в Одеській області

Анекдот дня: як Лев Аркадійович у собі приховані здібності відкрив Усім привіт і з п’ятницею! Вихідні все ближче і ближче, а настрій, відповідно, все кращий і кращий?.. Як це «ні»? Це необхідно терміново виправити! А допоможе вам у цьому наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що Фіра думає за самотність Доброго ранку, життєрадісні (чи не так?) одесити! Напевно, багато хто відзначав День закоханих і отримував привітання та подарунки від своїх коханих. Але як бути тим, у кого коханих немає? Занепадати духом і впадати у відчай? У жодному разі, впевнене «Одеське життя»! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вівчарка з Херсона, що прославилася на весь світ, знайшла новий будинок Восьмирічна вівчарка Багіра, врятована волонтерами після підриву росіянами Каховської ГЕС влітку минулого року, після довгих пошуків нарешті знайшла нову домівку і люблячих господарів і вже переїхала до них у Миколаївську область. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ