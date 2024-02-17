«Учитель року-2024»: кого назвали найкращими педагогами в Одеській області

На Одещині визначено переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2024».
Як повідомляє департамент освіти та науки Одеської ОВА, цей конкурс вже багато років поєднує мотивовану та творчу спільноту педагогів нашого регіону. Цього року в ньому взяли участь 53 вчителі.
«Незважаючи на виклики воєнного часу, наші педагоги демонструють незламність у своїй щоденній роботі»,
– зазначають в ОВА.
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Переможцями конкурсу «Вчитель року-2024» стали:
- Наталія Боделан – вчитель Балтського ліцею №2 (номінація «Українська мова та література);
- Діана Діянова – вчитель географії Одеської гімназії №26 (номінація «Географія»);
- Оксана Колесникова – вчитель фізики КУ «Рішельєвський науковий ліцей» (номінація «Фізика»);
- Альона Канцир – вчитель Біляєвського ліцею №1 (номінація «Образотворче мистецтво»).
Як повідомляється, всі дипломанти та переможці обов’язково будуть відзначені найближчим часом на урочистостях на обласному рівні.
Нагадаємо, в 2022 році троє педагогів з Одеської області стали переможцями конкурсу «Учитель року».
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