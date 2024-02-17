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«Учитель року-2024»: кого назвали найкращими педагогами в Одеській області

«Учитель року-2024»: кого назвали найкращими педагогами в Одеській області

На Одещині визначено переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2024».

Як повідомляє департамент освіти та науки Одеської ОВА, цей конкурс вже багато років поєднує мотивовану та творчу спільноту педагогів нашого регіону. Цього року в ньому взяли участь 53 вчителі.

«Незважаючи на виклики воєнного часу, наші педагоги демонструють незламність у своїй щоденній роботі»,

– зазначають в ОВА.

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Переможцями конкурсу «Вчитель року-2024» стали:

  • Наталія Боделан – вчитель Балтського ліцею №2 (номінація «Українська мова та література);
Учитель года-2024: Наталья Боделан

Наталія Боделан

  • Діана Діянова – вчитель географії Одеської гімназії №26 (номінація «Географія»);
Учитель года-2024: Диана Диянова

Діана Діянова

  • Оксана Колесникова – вчитель фізики КУ «Рішельєвський науковий ліцей» (номінація «Фізика»);
Учитель года-2024: Оксана Колесникова

Оксана Колесникова

  • Альона Канцир – вчитель Біляєвського ліцею №1 (номінація «Образотворче мистецтво»).
Учитель года-2024: Алена Канцирь

Альона Канцир

Як повідомляється, всі дипломанти та переможці обов’язково будуть відзначені найближчим часом на урочистостях на обласному рівні.

Нагадаємо, в 2022 році троє педагогів з Одеської області стали переможцями конкурсу «Учитель року».

Стаття на тему: Рокер у вишиванці: одесит – найкращий «Учитель року-2022» у номінації «мистецтво»

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Редакція ПРОФІЛЬ

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