Новини Одеси та Одеської області

Як евакуювали поранених бійців одеської бригади тероборони з плацдарму на лівому березі Дніпра (фото)

Як евакуювали поранених бійців одеської бригади тероборони з плацдарму на лівому березі Дніпра (фото)

Бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси продовжують бої на плацдармах лівого берега Дніпра в Херсонській області. Евакуація поранених у цих умовах – це важка і небезпечна операція.

“На війні не буває все просто і легко. Тим паче цінна Перемога, яку здобуваємо разом”, – наголосили наголосили бійці 126-ї бригади.

Читайте також: Бойцю одеської бригади тероборони надано звання Герой України посмертно

Як повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на Кринки, де зараз зосереджено плацдарм ЗСУ, ворог потужно тисне вогнем, у населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Однак, незважаючи на постійні спроби ворога вибити українські підрозділи, захисникам вдається тримати позиції.

«Що стосується ситуації в Кринках, це, звичайно, дуже болісний сегмент, оскільки ворог потужно тисне туди вогнем. Там постійно проходять бойові дії, намагаються вибити наші підрозділи, але ми тримаємо позиції. Фактично населений пункт не має жодної незруйнованої будівлі, саме так виглядає російський світ, на жаль, на лівому березі», – зазначила Наталія Гуменюк.

Раніше волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла, що на херсонському напрямку виходить дуже довге плече евакуації. Буває, що на евакуацію може знадобитися доба. Довга евакуація в холоді часто призводить до гіпотермії – однієї з основних причин смертності серед поранених.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати