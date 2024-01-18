Як евакуювали поранених бійців одеської бригади тероборони з плацдарму на лівому березі Дніпра (фото)

“На війні не буває все просто і легко. Тим паче цінна Перемога, яку здобуваємо разом”, – наголосили наголосили бійці 126-ї бригади.

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Як повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на Кринки, де зараз зосереджено плацдарм ЗСУ, ворог потужно тисне вогнем, у населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Однак, незважаючи на постійні спроби ворога вибити українські підрозділи, захисникам вдається тримати позиції.

«Що стосується ситуації в Кринках, це, звичайно, дуже болісний сегмент, оскільки ворог потужно тисне туди вогнем. Там постійно проходять бойові дії, намагаються вибити наші підрозділи, але ми тримаємо позиції. Фактично населений пункт не має жодної незруйнованої будівлі, саме так виглядає російський світ, на жаль, на лівому березі», – зазначила Наталія Гуменюк.

Раніше волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла, що на херсонському напрямку виходить дуже довге плече евакуації. Буває, що на евакуацію може знадобитися доба. Довга евакуація в холоді часто призводить до гіпотермії – однієї з основних причин смертності серед поранених.