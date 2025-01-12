Ця подія покликана загострити увагу суспільства на проблемі політичних переслідувань та виявити солідарність з українцями, які зазнали утисків через свою боротьбу за суверенітет та фундаментальні права людини.

Вибір саме цього дня має історичне підґрунтя. Січень 1972 року ознаменувався масштабною хвилею репресій проти українських дисидентів, що згодом отримала назву “великої чистки”. Тоталітарний радянський режим безжально переслідував українських правозахисників та активістів дисидентських об’єднань, зокрема учасників Української Гельсінської групи. Репресивна машина була спрямована проти патріотів, які боронили національну самобутність, рідну мову й культурну спадщину, чинили спротив русифікації та політичному поневоленню.

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Сьогодні, у суверенній Україні, ця дата залишається потужним нагадуванням про вартість волі та важливість захисту людських прав. Нажаль, питання політичних в’язнів не втрачає своєї гостроти. В умовах триваючої російської агресії та тимчасової окупації українських територій, чимало наших співвітчизників стали бранцями Кремля. Їхня підтримка, консолідований міжнародний тиск та зусилля задля їх визволення залишаються пріоритетними завданнями української держави та громадянського суспільства. День українського політв’язня підкреслює важливість національної єдності, взаємопідтримки та нагадує про незавершеність боротьби за права людини.

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Визначні особистості, які народилися цього дня:

1960 рік — Станіслав Боклан, видатний майстер української театральної сцени та кінематографу, удостоєний звання народного артиста України;

1986 рік — Злата Огнєвіч, талановита українська вокалістка, яка гідно представила Україну на Євробаченні 2013, здобувши бронзу конкурсу;

1999 рік — Владислав Гераскевич, піонер українського скелетону, який першим серед співвітчизників представив цей вид спорту на Олімпійських іграх.

Знакові події 12 січня в історії України та світу: