Ця подія покликана загострити увагу суспільства на проблемі політичних переслідувань та виявити солідарність з українцями, які зазнали утисків через свою боротьбу за суверенітет та фундаментальні права людини.
Вибір саме цього дня має історичне підґрунтя. Січень 1972 року ознаменувався масштабною хвилею репресій проти українських дисидентів, що згодом отримала назву “великої чистки”. Тоталітарний радянський режим безжально переслідував українських правозахисників та активістів дисидентських об’єднань, зокрема учасників Української Гельсінської групи. Репресивна машина була спрямована проти патріотів, які боронили національну самобутність, рідну мову й культурну спадщину, чинили спротив русифікації та політичному поневоленню.
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Сьогодні, у суверенній Україні, ця дата залишається потужним нагадуванням про вартість волі та важливість захисту людських прав. Нажаль, питання політичних в’язнів не втрачає своєї гостроти. В умовах триваючої російської агресії та тимчасової окупації українських територій, чимало наших співвітчизників стали бранцями Кремля. Їхня підтримка, консолідований міжнародний тиск та зусилля задля їх визволення залишаються пріоритетними завданнями української держави та громадянського суспільства. День українського політв’язня підкреслює важливість національної єдності, взаємопідтримки та нагадує про незавершеність боротьби за права людини.
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Визначні особистості, які народилися цього дня:
- 1960 рік — Станіслав Боклан, видатний майстер української театральної сцени та кінематографу, удостоєний звання народного артиста України;
- 1986 рік — Злата Огнєвіч, талановита українська вокалістка, яка гідно представила Україну на Євробаченні 2013, здобувши бронзу конкурсу;
- 1999 рік — Владислав Гераскевич, піонер українського скелетону, який першим серед співвітчизників представив цей вид спорту на Олімпійських іграх.
Знакові події 12 січня в історії України та світу:
- 1554 рік — Баїннаун здобуває корону Бірми, започатковуючи найпотужнішу імперію в історії Південно-Східної Азії;
- 1848 рік — спалахує антимонархічне повстання в Палермо проти правління Фердинанда II та неаполітанської династії Бурбонів, що стало провісником “Весни народів”;
- 1879 рік — розгортається збройний конфлікт між британськими колонізаторами та корінним населенням зулусів у Південній Африці;
- 1923 рік — ДПУ організовує масштабну операцію в Кривому Розі, заарештовуючи понад 200 осіб за звинуваченням у причетності до українського повстанського руху;
- 1932 рік — Гетті Каравей прокладає шлях жінкам у велику політику, ставши першою сенаторкою США;
- 1938 рік — археолог Вільгельм Кеніг робить сенсаційне відкриття поблизу Багдаду – найдавнішу електричну батарею;
- 1939 рік — на вулицях Полтави з’являються перші таксі;
- 1954 рік — природна катастрофа в австрійському Форарльберзі забирає 200 життів;
- 1964 рік — митрополит Йосип Сліпий отримує призначення до конгрегації Східної церкви від Папи Павла VI;
- 1965 рік — очільник Торонто офіційно визнає 22 січня Днем української незалежності;
- 1967 рік — здійснюється перша кріоконсервація людини – професора Джеймса Бедфорда;
- 1974 рік — В’ячеслав Чорновіл розпочинає щорічну традицію протестного голодування на згадку про репресії проти шістдесятників;
- 1998 рік — європейська спільнота консолідується проти клонування людини;
- 2007 рік — Китай демонструє космічні амбіції, запускаючи власний метеосупутник;
- 2008 рік — кримськотатарська мова поповнює родину Вікіпедій;
- 2024 рік — відбувається історичний візит британського прем’єра Ріші Сунака до Києва, результатом якого стає підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією, чинної до вступу України в НАТО.