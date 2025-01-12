У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар, внаслідок чого свята з фіксованою датою перемістились на 13 днів вперед. Цей новий календар більш точний та збігатися з тим, за яким живе світське суспільство. Однак в іншій церкві – Український Православній Церкві, продовжують дотримуються юліанського календаря (старого стилю).

Церковні свята 12 січня

Історія святої Тетяни

12 січня православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Татіани Римської та святителя Сави Сербського за новим церковним календарем. У народній традиції цей день також відомий як Тетянин день або Тетяна Водохресна.

Життєпис Тетяни розповідає про дівчину з заможної християнської родини, яка змалку була вихована у православній вірі. Досягнувши повноліття, вона свідомо обрала шлях служіння церкві замість подружнього життя. За свою відданість вірі була призначена дияконисою.

Під час гонінь на християн Тетяну схопили язичники та привели до святилища Аполлона, намагаючись змусити поклонитися ідолу. Натомість дияконіса звернулася з молитвою до Христа, після чого стався землетрус, який зруйнував частину храму. Тричі за її молитвами розсипалися ідоли язичницьких божеств. Тетяну піддавали жорстоким тортурам, але рани її дивовижно зцілювалися. Під час одного з катувань, коли Тетяна молилася, Господь послав чотирьох ангелів, які навернули катів до християнської віри. Налякані цим дивом, інші гонителі засудили мученицю та її батька до страти.

Святитель Сава – засновник сербського православ’я

Святитель Сава посідає особливе місце серед святих Сербської православної церкви. Він став засновником і першим предстоятелем автокефальної Сербської церкви з 1219 року.

Майбутній святитель народився близько 1169 року в родині сербських правителів Неманичів. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг на горі Афон. За чотири роки його батько зрікся престолу та теж став ченцем. Разом вони заснували на Афоні Хіландарський монастир. Мати Сави, Анна, згодом також прийняла чернецтво і після смерті була канонізована як преподобна Анастасія Сербська.

Повернувшись 1208 року до Сербії, Сава розбудував автокефальну церкву та очолив її як перший архієпископ. Під його керівництвом було засновано 8 єпархій, де служили його учні-єпископи. Він розсилав священнослужителів проповідувати та здійснювати таїнства по всій країні. Сербські обителі перейняли устави афонських монастирів, а також обителей Малої Азії та Святої Землі.

1234 року святитель вирушив до Єрусалима, де заснував монастир і притулок для православних прочан. На зворотному шляху він спочив у болгарському місті Тирново. 1237 року його племінник, король Владислав, переніс мощі святого до обителі Мілешева.

Церковне свято 12 січня за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем – день пам’яті Анісії Солунської. Раніше “Одеське Життя” розповідало її історію та про звичаї, народні прикмети та заборони, пов’язані з цим святом.

Народні прикмети та звичаї

За природними ознаками цього дня передбачали літню погоду:

беззоряне небо віщувало зміну погоди;

сніг передвіщав несприятливе літо;

південний вітер пророкував тепле і врожайне літо.

У народі цей день також називали Тетяна Водохресна або Бабин кут (назва походить від місця біля печі для зберігання кухонного начиння).

Традиції та заборони 12 січня

У це церковне свято, як і в інші дні, не схвалюються лихослів’я, заздрість, лінощі, скупість та помста. Важливо не відмовляти у допомозі нужденним.

Народні перекази радять уникати сварок та з’ясування стосунків, оскільки вважається, що свята Тетяна не терпить розбрату у свій день. Також існує повір’я про заборону вживання алкоголю, адже нечиста сила може відчути запах спиртного.

Благочестиві справи дня

У це свято віряни звертаються до святих з молитвами про захист від недоброзичливців, наклепів та переслідувань.

За давньою традицією, старша жінка в родині мала спекти обрядовий коровай – символ сонця – та розділити його між усіма членами сім’ї. Вважалося важливим до заходу сонця зробити добру справу: подати милостиню, допомогти знедоленим, нагодувати птахів чи безпритульних тварин, долучитися до благодійності. Згідно з повір’ям, добрі вчинки повертаються сторицею, а свята Тетяна допомагає здійснити заповітні бажання.

Іменинники дня

12 січня за новим стилем іменини святкують Макар, Петро, Сава та Тетяна.

За старим стилем день ангела відзначають Онисія, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія та Яків.