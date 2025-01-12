Это событие призвано привлечь внимание общества к проблеме политических преследований и выразить солидарность с украинцами, которые подверглись репрессиям за свою борьбу за суверенитет и фундаментальные права человека.

Выбор именно этого дня имеет историческое обоснование. Январь 1972 года ознаменовался масштабной волной репрессий против украинских диссидентов, которую впоследствии назвали «великой чисткой». Тоталитарный советский режим безжалостно преследовал украинских правозащитников и активистов диссидентских объединений, в частности участников Украинской Хельсинкской группы. Репрессивная машина была направлена против патриотов, защищавших национальную самобытность, родной язык и культурное наследие, сопротивлявшихся русификации и политическому порабощению.

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Сегодня, в суверенной Украине, эта дата остаётся мощным напоминанием о цене свободы и важности защиты прав человека. К сожалению, вопрос политзаключённых не теряет своей актуальности. В условиях продолжающейся российской агрессии и временной оккупации украинских территорий, многие наши соотечественники стали пленниками Кремля. Их поддержка, консолидированное международное давление и усилия по их освобождению остаются приоритетными задачами украинского государства и гражданского общества. День украинского политзаключённого подчёркивает важность национального единства, взаимопомощи и напоминает о незавершённости борьбы за права человека.

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Значимые личности, родившиеся в этот день:

1960 год — Станислав Боклан, выдающийся мастер украинской театральной сцены и кинематографа, удостоенный звания народного артиста Украины;

1986 год — Злата Огневич, талантливая украинская вокалистка, достойно представившая Украину на Евровидении 2013, завоевав бронзу конкурса;

1999 год — Владислав Гераскевич, пионер украинского скелетона, который первым среди соотечественников представил этот вид спорта на Олимпийских играх.

Знаковые события 12 января в истории Украины и мира: