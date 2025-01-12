Это событие призвано привлечь внимание общества к проблеме политических преследований и выразить солидарность с украинцами, которые подверглись репрессиям за свою борьбу за суверенитет и фундаментальные права человека.
Выбор именно этого дня имеет историческое обоснование. Январь 1972 года ознаменовался масштабной волной репрессий против украинских диссидентов, которую впоследствии назвали «великой чисткой». Тоталитарный советский режим безжалостно преследовал украинских правозащитников и активистов диссидентских объединений, в частности участников Украинской Хельсинкской группы. Репрессивная машина была направлена против патриотов, защищавших национальную самобытность, родной язык и культурное наследие, сопротивлявшихся русификации и политическому порабощению.
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Сегодня, в суверенной Украине, эта дата остаётся мощным напоминанием о цене свободы и важности защиты прав человека. К сожалению, вопрос политзаключённых не теряет своей актуальности. В условиях продолжающейся российской агрессии и временной оккупации украинских территорий, многие наши соотечественники стали пленниками Кремля. Их поддержка, консолидированное международное давление и усилия по их освобождению остаются приоритетными задачами украинского государства и гражданского общества. День украинского политзаключённого подчёркивает важность национального единства, взаимопомощи и напоминает о незавершённости борьбы за права человека.
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Значимые личности, родившиеся в этот день:
- 1960 год — Станислав Боклан, выдающийся мастер украинской театральной сцены и кинематографа, удостоенный звания народного артиста Украины;
- 1986 год — Злата Огневич, талантливая украинская вокалистка, достойно представившая Украину на Евровидении 2013, завоевав бронзу конкурса;
- 1999 год — Владислав Гераскевич, пионер украинского скелетона, который первым среди соотечественников представил этот вид спорта на Олимпийских играх.
Знаковые события 12 января в истории Украины и мира:
- 1554 год — Баиннаун получает корону Бирмы, основывая самую мощную империю в истории Юго-Восточной Азии;
- 1848 год — вспыхивает антимонархическое восстание в Палермо против правления Фердинанда II и неаполитанской династии Бурбонов, ставшее предвестником «Весны народов»;
- 1879 год — разгорается вооружённый конфликт между британскими колонизаторами и коренным населением зулусов в Южной Африке;
- 1923 год — ГПУ организует масштабную операцию в Кривом Роге, арестовывая более 200 человек по обвинению в причастности к украинскому повстанческому движению;
- 1932 год — Хетти Карауэй прокладывает путь женщинам в большую политику, став первой сенаторкой США;
- 1938 год — археолог Вильгельм Кёниг делает сенсационное открытие возле Багдада – древнейшую электрическую батарею;
- 1939 год — на улицах Полтавы появляются первые такси;
- 1954 год — природная катастрофа в австрийском Форарльберге уносит 200 жизней;
- 1964 год — митрополит Иосиф Слипый получает назначение в конгрегацию Восточной церкви от Папы Павла VI;
- 1965 год — глава Торонто официально признаёт 22 января Днём украинской независимости;
- 1967 год — осуществляется первая криоконсервация человека – профессора Джеймса Бедфорда;
- 1974 год — Вячеслав Черновол начинает ежегодную традицию протестного голодания в память о репрессиях против шестидесятников;
- 1998 год — европейское сообщество консолидируется против клонирования человека;
- 2007 год — Китай демонстрирует космические амбиции, запуская собственный метеоспутник;
- 2008 год — крымскотатарский язык пополняет семью Википедий;
- 2024 год — происходит исторический визит британского премьера Риши Сунака в Киев, результатом которого становится подписание соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией, действующего до вступления Украины в НАТО.