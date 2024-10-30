День тренера та поінформованості про цукрову залежність: які свята відзначають 30 жовтня

Сьогодні, 30 жовтня 2024 року – 980-й день війни в Україні. До Нового року залишилось 62 дні. А ще сьогодні відзначається День тренера та багато інших цікавих свят. Більше подробиць розповідає «Одеське життя».
Свята 30 жовтня
День тренера
30 жовтня в Україні відзначають День тренера (неофіційний). Це свято присвячене всім тренерам, які працюють над розвитком спорту та підготовкою майбутніх чемпіонів. Його мета – підкреслити важливість роботи тренерів у суспільстві та відзначити їхній внесок у розвиток спорту в країні.
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День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні
Цей день присвячений тим, хто безстрашно та безкорисливо бореться з наркоманією та незаконним обігом наркотиків.
Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів
Цей день присвячений тим, хто працює в ортопедичній медицині, допомагаючи пацієнтам із ушкодженнями опорно-рухового апарату, а також тим, хто допомагає людям із хронічними захворюваннями, що впливають на їхню здатність ходити. Цей день створено для підвищення поінформованості про важливість роботи ортопедичних медсестер та медбратів, а також для визнання їхніх заслуг у допомозі пацієнтам повернути собі мобільність та зрозуміти, наскільки важливим є їх професійне зростання та розвиток.
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День поінформованості про цукрову залежність
Цей день призначений для підвищення поінформованості про ризики та наслідки цукрової залежності, а також для підтримки людей, які борються із цими проблемами.
Цукрова залежність – це стан, при якому людина постійно потребує великої кількості цукру, що може призвести до різних хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання та зубні проблеми. День поінформованості про цукрову залежність спрямований на надання інформації та ресурсів для тих, хто хоче покращити своє здоров’я та зменшити споживання цукру.
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Пам’ятні дати 30 жовтня
- 1653 рік – до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;
- 1888 – Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;
- 1918 – капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні;
- 1941 рік – починається блокада Севастополя із суші під час 2-ої світової війни;
- 1987 рік – у Києві дебютує український рок-гурт «Воплі Відоплясова» (також відомий як «ВВ»).
Хто народився 30 жовтня
- 1735 рік – другий президент США Джон Адамс;
- 1911 рік – український скульптор та графік, що працював у Німеччині Григорій Крук;
- 1936 рік – український поет, перекладач, літературний критик Володимир Іванцев;
- 1949 рік – український поет, драматург та перекладач Олег Лішега.
- 1960 рік – аргентинський футболіст Дієго Марадона.