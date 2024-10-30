День тренера и осведомленности о сахарной зависимости: какие праздники отмечают 30 октября

Сегодня, 30 октября 2024 года, – 980-й день войны в Украине. До Нового года осталось 62 дня. А еще сегодня отмечается День тренера и много других интересных праздников. Больше подробностей рассказывает «Одесская жизнь».
Праздники 30 октября
День тренера
30 октября в Украине отмечают День тренера (неофициальный). Этот праздник посвящен всем тренерам, работающим над развитием спорта и подготовкой будущих чемпионов. Его цель – подчеркнуть важность работы тренеров в обществе и отметить их вклад в развитие спорта в стране.
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День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине
Этот день посвящен тем, кто бесстрашно и бескорыстно борется с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Международный день ортопедических медсестер и медбратов
Этот день посвящен тем, кто работает в ортопедической медицине, помогая пациентам с повреждениями опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто помогает людям с хроническими заболеваниями, влияющими на их способность ходить. Этот день создан для повышения осведомленности о важности работы ортопедических медсестер и медбратов, а также для признания их заслуг в помощи пациентам вернуть себе мобильность и понять, насколько важен их профессиональный рост и развитие.
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День осведомленности о сахарной зависимости
Этот день предназначен для повышения осведомленности о рисках и последствиях сахарной зависимости, а также для поддержки людей, борющихся с этими проблемами.
Сахарная зависимость – это состояние, при котором человек постоянно нуждается в большом количестве сахара, что может привести к различным хроническим заболеваниям, таким как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и зубные проблемы. День осведомленности о сахарной зависимости направлен на предоставление информации и ресурсов для тех, кто хочет улучшить свое здоровье и уменьшить потребление сахара.
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Памятные даты 30 октября
- 1653 год – в гетманскую столицу Чигирина под залпы из пушек вносят гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;
- 1888 год – Лауд Джон получает патент на шариковую ручку;
- 1918 год – капитуляция Османской Империи в 1-й мировой войне;
- 1941 год – начинается блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны;
- 1987 год – в Киеве дебютирует украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (также известная как «ВВ»).
Кто родился 30 октября
- 1735 год – второй президент США Джон Адамс;
- 1911 год – украинский скульптор и график, работал в Германии Григорий Крук;
- 1936 год – украинский поэт, переводчик, литературный критик Владимир Иванцев;
- 1949 год – украинский поэт, драматург и переводчик Олег Лишега.
- 1960 год – аргентинский футболист Диего Марадона.