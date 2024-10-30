День тренера и осведомленности о сахарной зависимости: какие праздники отмечают 30 октября

Праздники 30 октября

День тренера

30 октября в Украине отмечают День тренера (неофициальный). Этот праздник посвящен всем тренерам, работающим над развитием спорта и подготовкой будущих чемпионов. Его цель – подчеркнуть важность работы тренеров в обществе и отметить их вклад в развитие спорта в стране.

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День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине

Этот день посвящен тем, кто бесстрашно и бескорыстно борется с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Международный день ортопедических медсестер и медбратов

Этот день посвящен тем, кто работает в ортопедической медицине, помогая пациентам с повреждениями опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто помогает людям с хроническими заболеваниями, влияющими на их способность ходить. Этот день создан для повышения осведомленности о важности работы ортопедических медсестер и медбратов, а также для признания их заслуг в помощи пациентам вернуть себе мобильность и понять, насколько важен их профессиональный рост и развитие.

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День осведомленности о сахарной зависимости

Этот день предназначен для повышения осведомленности о рисках и последствиях сахарной зависимости, а также для поддержки людей, борющихся с этими проблемами.

Сахарная зависимость – это состояние, при котором человек постоянно нуждается в большом количестве сахара, что может привести к различным хроническим заболеваниям, таким как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и зубные проблемы. День осведомленности о сахарной зависимости направлен на предоставление информации и ресурсов для тех, кто хочет улучшить свое здоровье и уменьшить потребление сахара.

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Памятные даты 30 октября

1653 год – в гетманскую столицу Чигирина под залпы из пушек вносят гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;

1888 год – Лауд Джон получает патент на шариковую ручку;

1918 год – капитуляция Османской Империи в 1-й мировой войне;

1941 год – начинается блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны;

1987 год – в Киеве дебютирует украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (также известная как «ВВ»).

Кто родился 30 октября