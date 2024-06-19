Як тренер з Ананьєва розвиває дитячий футбол та вже виховав чемпіонів

В Україні цей день ознаменований стартом першого чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги. Для національного футболу це прекрасна можливість відбирати у свої команди найкращих гравців змалечку.

На півночі Одещини активно розвивають дитячий футбол тренер Олег Лобанов з Любашівщини, який створив хлопчачий футбольний клуб «Юність-2010», та тренер з Ананьєва Олег Климчук, який започаткував дівчачий ФК «Мрія-2006».

Дівчатам з Ананьєва рукоплескав президент

Бібліограф та практичний психолог за професією, Олег Климчук з дитинства мріяв стати професійним футболістом, але не склалося. Тож, отримавши тренерську ліцензію категорії «С» Федерації футболу України, свій спортивний запал він спрямував на створення дівчачої футбольної команди «Ананьїв».

Ця подія відбулася 2006 року. Згодом з легкої руки місцевого бізнесмена та мецената Володимира Мунтяна команда «Мрія-2006» набула статусу футбольного клубу.

Гравчинь Климчук вишукував в ананьївських гімназії, ліцеї, інтернаті для дітей-сиріт і сільських школах.

Лише за перші п’ять років спортивної кар’єри команда «Мрія» тричі піднімалася на найвищий щабель п’єдесталу як чемпіонка Одеської області з міні-футболу.

Дівчатам з Ананьєва, які продемонстрували блискучу гру на Всеукраїнському футбольному фестивалі фізкультурно-спортивного товариства «Колос», що проходив 2012 року, рукоплескав президент Федерації футболу України Григорій Суркіс.

Стали п’ятими у світі

2017-го вихованки тренера Климчука захопилися пляжним футболом. На першому чемпіонаті України вибороли бронзу, а, виступаючи у Вищій лізі з цього виду спорту, кілька сезонів не поступались конкуренткам чемпіонським титулом. 2020-го «Мрія» сенсаційно дебютувала у Кубку європейських чемпіонів з пляжного футболу серед жінок, що проходив у Португалії. Перемігши суперниць з Іспанії, Бельгії, Франції, росії, українки посіли у світовому рейтингу п’яте місце.

Торік наші землячки вибороли жіночий Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу, що проходив в Італії.

Підопічні Олега Климчука дійшли до фіналу турніру, перегравши у груповому раунді команди Нідерландів і Сальвадору, у півфіналі — японську команду, а у фіналі — бразильську з переможним рахунком 5:3.

Над європейською спортивною ареною нарівні зі стягом України розвівався штандарт Ананьївської громади з трьома лелеками на блакитному полі.

Коли юні гравчині стають професіоналами

— Кожна з моїх футболісток — особистість з великим потенціалом. Так, Ксенія Шаповалова — капітан молодіжного складу київського клубу «Динамо» — виступає у збірній України U-15. Разом з нею грає Влада Кабанова, яка здобуває спортивну освіту в Олімпійському фаховому коледжу імені Івана Піддубного. Даринка Колонтай і Марія Соколюк — гравчині ФК «АТЕКС» у Києві, Врінда Логінова навчається у Харківському коледжі спортивного профілю і грає за збірну області з футзалу, — розповів Олег Климчук. — Олександра Лунгул навчання в Уманському педуніверситеті поєднує з участю у матчах за місцевий клуб «Пантери». Ганна Завалюк — гравчиня основного складу команди Першої ліги «ДЮСШ №1» м. Хмельницький, Вікторія Погорєлова — ФК «Прикарпаття» у Івано-Франківську. Вікторія Панасюк, Віолетта Славихіна та Злата Смірнова виступають у ФК «Медик» Республіки Польща. Цьогоріч три мої вихованки за спортивні здобутки отримали стипендію облради. Одна з кращих футболісток Ганна Матернюк, здобувши педагогічну освіту, разом зі мною працює в Ананьївському спеціалізованому ліцеї спортивного профілю.

Директорка освітнього закладу Людмила Кирилова завжди підтримує ініціативи своїх тренерів та педагогів, а одна з кімнат, де зберігаються усі спортивні трофеї юних гравців, перетворена на музей спортивної слави ліцею.

Шефство «Чорноморця»

З початку війни одеський «Чорноморець» взяв шефство над дівочим клубом Ананьєва, надавши право виступати у своїй спортивній формі.

Вихованки Климчука гідно представляють легендарний клуб на спортивних аренах. Вони стали переможницями обласного суперфіналу «Шкіряний м’яч». На квітневому турнірі, який проходив у «столиці дівочого футболу» Ананьєві за участі 13 команд, «Чорноморець» спортивного ліцею завоював перші місця у всіх трьох категоріях. На змаганнях Відкритої Першості Одеської області з міні-футболу серед юнаків 2015-2016 років народження «Північна ліга-2024» дівоча команда здолала юнаків з Подільська, Балти та Куяльника.

Приємно додати, що колишні спортсменки тренера приводять вже своїх діточок на тренування.

Олег Климчук щасливий не лише тренерськими досягненнями, а й сімейним затишком. Одружившись з коханою — однокурсницею Надією, разом випестили двох доньок і сина, мають п’ятеро онуків. Син Климчуків зараз захищає Вітчизну на полях брані, а його батько кожну перемогу, здобуту його командою на стадіоні, присвячує Перемозі над рашистами.