День тхеквондо та сексуального здоров’я: свята та події 4 вересня

Свята 4 вересня

День митного брокера

Це свято було встановлено у 1992 році, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, що регламентує діяльність митних брокерів. Митні брокери відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагаючи підприємствам з митним оформленням товарів при їх перевезенні через кордон. Вони забезпечують повний супровід процесу митного оформлення, що спрощує роботу компаній.

Всесвітній день тхеквондо

Це свято було засноване у 2006 році на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї Всесвітньої федерації тхеквондо у В’єтнамі. Дата була обрана на честь включення тхеквондо до списку олімпійських видів спорту 1994 року.

Тхеквондо, що в перекладі означає «шлях ноги та кулака», є корейським бойовим мистецтвом, що поєднує техніки ударів руками та ногами. Це не лише фізична активність, а й філософія, що сприяє саморозвитку та дисципліні.

Всесвітній день сексуального здоров’я

Ця дата була заснована у 2010 році з ініціативи Всесвітньої асоціації сексуального здоров’я (World Association for Sexual Health) з метою підвищення поінформованості щодо важливості сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я включає фізичне, емоційне, інтелектуальне та соціальне благополуччя, пов’язане із сексуальністю. Це не тільки відсутність хвороб, але й позитивне ставлення до сексуальності та сексуальних відносин, можливість безпечно вести сексуальне життя, яке приносить задоволення, без примусу, насильства та дискримінації.

Глобальний день пошуку талантів

Це свято припадає щороку на першу середу вересня. Він присвячений професіоналам, які займаються пошуком та залученням кваліфікованих фахівців у різні організації, зокрема, рекрутерів, менеджерів з найму та спеціалістів відділів управління персоналом. Їхня робота критично важлива для успіху будь-якої компанії, адже саме вони знаходять і залучають найкращих кандидатів.

Традиційно цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як професійні тренінги, семінари та нетворкінг події, де фахівці можуть обмінюватися досвідом та навчатись новим методам рекрутингу. Також багато компаній організують внутрішні заходи щодо визнання та нагородження своїх найкращих рекрутерів.

Пам’ятні дати 4 вересня

476 рік – голова німецьких найманців на римській службі Одоакр скидає останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула;

1837 рік – американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передачі та прийому повідомлень знаками (азбука Морзе);

1870 рік – після зречення Наполеона III, який здався в полон прусським військам після поразки у Седана, Жуль Фавр та Леон Гамбетта проголошують у Парижі Третю республіку та формують уряд національної оборони;

1885 рік – у Нью-Йорку відкривається перше в США кафе самообслуговування;

1886 рік – останній американський індіанець-воїн, Джеронімо, здається в Аризоні, після ув’язнення він стає фермером і радником армії США;

1888 рік – американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, яка працювала на плівці, що скручується в рулон і реєструє свою торгову марку – «Кодак»;

1920 рік – головний отаман Армії УНР Семен Петлюра стверджує «Інструкцію для військових агентів та для осіб, які їх перегороджують», де вперше викладає концептуальні підходи до форм та методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;

1928 рік – затверджують новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933 року;

1938 рік – створюють Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолює Степан Росоха;

1965 рік – у київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 рік – над будівлею Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;

1996 рік – колумбійські партизани атакують державні військові бази, у відповідь на кошти антикокаїнової війни в країні;

2018 рік – офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Цього дня народилися: