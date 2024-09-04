День тхэквондо и сексуального здоровья: праздники и события 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, 924-й день войны в Украине. До Нового года осталось 118 дней. В Украине сегодня отмечают День таможенного брокера. А еще сегодня Всемирный день сексуального здоровья и Глобальный день поиска талантов. Больше подробностей – в нашем материале.
Праздники 4 сентября
День таможенного брокера
Этот праздник был установлен в 1992 году, когда Государственный таможенный комитет Украины утвердил первый нормативно правовой документ, регламентирующий деятельность таможенных брокеров. Таможенные брокеры играют немаловажную роль во внешнеэкономической деятельности, помогая предприятиям с таможенным оформлением товаров при их перевозке через границу. Они обеспечивают полное сопровождение процесса таможенного оформления, что значительно упрощает работу компаний.
Всемирный день тхэквондо
Этот праздник был основан в 2006 году на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации тхэквондо во Вьетнаме. Дата была выбрана в честь включения тхэквондо в список олимпийских видов спорта 1994 года.
Тхэквондо, что в переводе означает «путь ноги и кулака», является корейским боевым искусством, сочетающим техники ударов руками и ногами. Это не только физическая активность, но и философия, способствующая саморазвитию и дисциплине.
Всемирный день сексуального здоровья
Эта дата была основана в 2010 году по инициативе Всемирной ассоциации сексуального здоровья (World Association for Sexual Health) с целью повышения осведомленности о важности сексуального здоровья. Сексуальное здоровье включает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное благополучие, связанное с сексуальностью. Это не только отсутствие болезней, но и положительное отношение к сексуальности и сексуальным отношениям, возможность безопасно вести сексуальную жизнь, которая доставляет удовольствие, без принуждения, насилия и дискриминации.
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Глобальный день поиска талантов
Этот праздник приходится каждый год на первую среду сентября. Он посвящен профессионалам, которые занимаются поиском и привлечением квалифицированных специалистов в различные организации, в частности, рекрутеров, менеджеров по найму и специалистов отделов управления персоналом. Их работа критически важна для успеха любой компании, ведь именно они находят и привлекают лучших кандидатов
Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, такие как профессиональные тренинги, семинары и нетворкинг события, где специалисты могут обмениваться опытом и обучаться новым методам рекрутинга. Также многие компании организуют внутренние мероприятия по признанию и награждению своих лучших рекрутеров.
Памятные даты 4 сентября
- 476 год – глава германских наемников на римской службе Одоакр свергает последнего императора Западной Римской Империи Ромула Августула;
- 1837 год – американский изобретатель Сэмюэл Морзе разрабатывает электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе);
- 1870 год – после отречения Наполеона III, сдавшегося в плен прусским войскам после поражения у Седана, Жюль Фавр и Леон Гамбетта провозглашают в Париже Третью республику и формируют правительство национальной обороны;
- 1885 год – в Нью-Йорке открывается первое в США кафе самообслуживания;
- 1886 год – последний американский индеец-воин, Джеронимо, сдается в Аризоне, после заключения он становится фермером и советником армии США;
- 1888 год – американец Джордж Истмен получает патент на фотокамеру, которая работала на скручивающейся в рулон пленке и регистрирует свою торговую марку – «Кодак»;
- 1920 год – главный атаман Армии УНР Семен Петлюра утверждает «Инструкцию для военных агентов и для лиц, которые их преграждают», где впервые излагает концептуальные подходы к формам и методам деятельности военных атташе Украинской Народной Республики;
- 1928 год – утверждают новое украинское правописание («скрипниковское»), которое действовало до 1933 года;
- 1938 год – создают Украинскую Национальную Оборону («Карпатская Сечь»), которую возглавляет Степан Росоха;
- 1965 год – в киевском кинотеатре «Украина» во время премьеры фильма «Тени забытых предков» проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;
- 1991 год – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднимают желто-голубой флаг;
- 1996 год – колумбийские партизаны атакуют государственные военные базы, в ответ на средства антикокаиновой войны в стране;
- 2018 год – официально завершается мультсериал Adventure Time.
В этот день родились:
- 1908 год – американский кинорежиссер украинского происхождения, входит в список десяти лучших кинорежиссеров за всю историю американского кино Эдвард Дмитрик;
- 1949 год – украинский бизнесмен и политик Григорий Суркис;
- 1990 год – украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве Ольга Харлан.