День тхэквондо и сексуального здоровья: праздники и события 4 сентября

Праздники 4 сентября

День таможенного брокера

Этот праздник был установлен в 1992 году, когда Государственный таможенный комитет Украины утвердил первый нормативно правовой документ, регламентирующий деятельность таможенных брокеров. Таможенные брокеры играют немаловажную роль во внешнеэкономической деятельности, помогая предприятиям с таможенным оформлением товаров при их перевозке через границу. Они обеспечивают полное сопровождение процесса таможенного оформления, что значительно упрощает работу компаний.

Всемирный день тхэквондо

Этот праздник был основан в 2006 году на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации тхэквондо во Вьетнаме. Дата была выбрана в честь включения тхэквондо в список олимпийских видов спорта 1994 года.

Тхэквондо, что в переводе означает «путь ноги и кулака», является корейским боевым искусством, сочетающим техники ударов руками и ногами. Это не только физическая активность, но и философия, способствующая саморазвитию и дисциплине.

Всемирный день сексуального здоровья

Эта дата была основана в 2010 году по инициативе Всемирной ассоциации сексуального здоровья (World Association for Sexual Health) с целью повышения осведомленности о важности сексуального здоровья. Сексуальное здоровье включает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное благополучие, связанное с сексуальностью. Это не только отсутствие болезней, но и положительное отношение к сексуальности и сексуальным отношениям, возможность безопасно вести сексуальную жизнь, которая доставляет удовольствие, без принуждения, насилия и дискриминации.

Глобальный день поиска талантов

Этот праздник приходится каждый год на первую среду сентября. Он посвящен профессионалам, которые занимаются поиском и привлечением квалифицированных специалистов в различные организации, в частности, рекрутеров, менеджеров по найму и специалистов отделов управления персоналом. Их работа критически важна для успеха любой компании, ведь именно они находят и привлекают лучших кандидатов

Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, такие как профессиональные тренинги, семинары и нетворкинг события, где специалисты могут обмениваться опытом и обучаться новым методам рекрутинга. Также многие компании организуют внутренние мероприятия по признанию и награждению своих лучших рекрутеров.

Памятные даты 4 сентября

476 год – глава германских наемников на римской службе Одоакр свергает последнего императора Западной Римской Империи Ромула Августула;

1837 год – американский изобретатель Сэмюэл Морзе разрабатывает электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе);

1870 год – после отречения Наполеона III, сдавшегося в плен прусским войскам после поражения у Седана, Жюль Фавр и Леон Гамбетта провозглашают в Париже Третью республику и формируют правительство национальной обороны;

1885 год – в Нью-Йорке открывается первое в США кафе самообслуживания;

1886 год – последний американский индеец-воин, Джеронимо, сдается в Аризоне, после заключения он становится фермером и советником армии США;

1888 год – американец Джордж Истмен получает патент на фотокамеру, которая работала на скручивающейся в рулон пленке и регистрирует свою торговую марку – «Кодак»;

1920 год – главный атаман Армии УНР Семен Петлюра утверждает «Инструкцию для военных агентов и для лиц, которые их преграждают», где впервые излагает концептуальные подходы к формам и методам деятельности военных атташе Украинской Народной Республики;

1928 год – утверждают новое украинское правописание («скрипниковское»), которое действовало до 1933 года;

1938 год – создают Украинскую Национальную Оборону («Карпатская Сечь»), которую возглавляет Степан Росоха;

1965 год – в киевском кинотеатре «Украина» во время премьеры фильма «Тени забытых предков» проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;

1991 год – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднимают желто-голубой флаг;

1996 год – колумбийские партизаны атакуют государственные военные базы, в ответ на средства антикокаиновой войны в стране;

2018 год – официально завершается мультсериал Adventure Time.

В этот день родились: