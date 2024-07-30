Ольга Харлан принесла Україні першу нагороду Олімпійських ігор-2024

Як повідомляє НОК України та олімпійська команда, упевнено дійшовши до фіналу, Ольга Харлан у надскладному протистоянні з представницею Південної Кореї зуміла переломити хід поєдинку та завоювати бронзову нагороду.

Перший період Ольга програла, другий період почався вкрай нервово: Ольга поступалася з рахунком 5:11. У вирішальний момент українська шаблістка зібралася і перевернула хід подій на свою користь, завдавши 8 точних уколів поспіль. Рахунок став 11:12 на користь представниці України.

Далі, в нервовому поєдинку суперниці наносили одна одній по уколу і останній, переможний, був за Ольгою Харлан!

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Таким чином Ольга Харлан принесла для України першу медаль XXXIII Олімпійських ігор у Парижі.

У перші ж хвилини після поєдинку наша олімпійська медалістка подякувала українським захисникам і поцілувала свій синьо-жовтий шолом. У коментарях прес-багаточисельним журналістам вона додала:

Я присвячую це всій Україні!

Аналізуючи досить напружений фінальний поєдинок, новоспечена володарка “бронзи” чітко окреслила той переломний і переможний момент:

Перемога Ольги Харлан на Іграх XXXIII Олімпіади вже є історичною подією для олімпійського руху та спорту України. Ця перемога – і у фокусі всього світу.

Нагадаємо, стежити за змаганнями наших спортсменів можна на телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Одеса тощо).

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