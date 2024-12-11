День танго та гір: свята та події 11 грудня

Свята 11 грудня

Міжнародний день танго

11 грудня в Україні та світі святкують Міжнародний день танго. Цей день присвячений вшануванню танго – культури, музики, танцю та стилю життя, які стали важливою частиною культурної спадщини Аргентини та Уругваю. Дата була обрана на честь двох знакових фігур в історії танго: Карлоса Гарделя (легендарного співака і композитора, якого часто називають «королем танго») і Хуліо Де Каро (видатного композитора, диригента та скрипаля, який зробив вагомий внесок у розвиток музики танго).

Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про бронхіальну астму, її профілактику, діагностику та лікування. Бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке проявляється нападами утрудненого дихання, кашлем, задишкою та відчуттям здавлення в грудях.

Міжнародний день гір

А ще 11 грудня Міжнародний день гір. Цей день був проголошений ООН у 2003 році з метою привернення уваги до важливості гірських екосистем для життя планети та добробуту людей. Міжнародний день гір – це заклик берегти гори, адже вони життєво важливі для мільйонів людей і всієї планети.

Ви також можете дізнатися: Чарівна Жевахова гора: які таємниці зберігає одеське міжлимання

День заснування дитячого фонду ООН UNICEF

Саме в цей день у 1946 році Генеральна Асамблея ООН створила організацію для допомоги дітям, які постраждали від Другої світової війни. Спочатку фонд називався United Nations International Children’s Emergency Fund (Міжнародний Надзвичайний Дитячий Фонд ООН). Згодом назва скоротилася до UNICEF, але акронім зберігся.

Пам’ятні дати 11 грудня

220 рік – Цао Пі змушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік – Флавій Клавдій Юліан вступає в Константинополь як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік – Мухаммед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

1648 рік – вночі повстанці захоплюють київський замок;

1769 рік – у Великій Британії патентують жалюзі;

1789 рік – засновують університет Північної Кароліни;

1844 рік – у Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту як анестетик у стоматології;

1852 рік – у Парижі відкривають найстарішу з нині діючих циркових споруд;

1894 рік – у Парижі відкривають першу в світі автовиставку, в якій брали участь 9 фірм;

1924 рік – у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1981 рік – лондонський Біг-Бен зупиняється від холоду (о 12:27);

1991 рік – Україна оголошує про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР;

2003 рік – в Україні розпочинає роботу перший кінодистриб’ютор артхаусного кіно – «Артхаус Трафік»;

2013 рік – відбувається невдала спроба розгону Євромайдану в Києві силами Беркута та спецпідрозділів міліції.

Хто народився 11 грудня