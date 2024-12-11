День танго и гор: праздники и события 11 декабря

Праздники 11 декабря

Международный день танго

11 декабря в Украине и мире празднуют Международный день танго. Этот день посвящен чествованию танго – культуры, музыки, танца и стиля жизни, которые стали важной частью культурного наследия Аргентины и Уругвая. Дата была выбрана в честь двух знаковых фигур в истории танго: Карлоса Гарделя (легендарного певца и композитора, которого часто называют «королем танго») и Хулио Де Каро (выдающегося композитора, дирижера и скрипача, внесшего весомый вклад в развитие музыки танго).

Всемирный день больного бронхиальной астмой

Этот день направлен на повышение осведомленности о бронхиальной астме, ее профилактике, диагностике и лечении. Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое проявляется приступами затрудненного дыхания, кашлем, одышкой и ощущением сжатия в груди.

Международный день гор

А еще 11 декабря Международный день гор. Этот день провозглашен ООН в 2003 году с целью привлечения внимания к важности горных экосистем для жизни планеты и благосостояния людей. Международный день гор – это призыв беречь горы, ведь они жизненно важны для миллионов людей и всей планеты.

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День основания детского фонда ООН UNICEF

Именно в этот день в 1946 году Генеральная Ассамблея ООН создала организацию для помощи детям, пострадавшим от Второй мировой войны. Сначала фонд назывался United Nations International Children’s Emergency Fund (Международный Чрезвычайный Детский Фонд ООН). Впоследствии название сократилось до UNICEF, но акроним сохранился.

Памятные даты 11 декабря

220 год – Цао Пи заставляет императора Сянь Хань отречься от престола династии Хань;

361 год – Флавий Клавдий Юлиан вступает в Константинополь как единственный император Римской империи;

630 год – Мухаммед приводит 10000 армию под стены Мекки;

1648 год – ночью повстанцы захватывают киевский замок;

1769 год – в Великобритании патентуют жалюзи;

1789 год – основывают университет Северной Каролины;

1844 год – в Бостоне дантист Горас Веллс впервые использует закись азота, как анестетик в стоматологии;

1852 год – в Париже открывают старейшее из ныне действующих цирковых сооружений;

1894 год – в Париже открывают первую в мире автовыставку, в которой участвовало 9 фирм;

1924 год – в Харькове открывается Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек;

1981 год – лондонский Биг-Бен останавливается от холода (в 12:27);

1991 год – Украина объявляет об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР;

2003 год – в Украине начинает работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино – «Артхаус Трафик»;

2013 год – происходит неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

Кто родился 11 декабря