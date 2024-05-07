Генетика, алергія та застуди: кому в Одесі загрожує захворювання на астму

Для точної діагностики бронхіальної астми роблять спірометрію (пацієнт із силою видихає повітря в спеціальний пристрій, який вимірює максимальну швидкість видиху) і рентгенографію грудної клітки. Проаналізувати дані тестів і за необхідності призначити лікування має фахівець-пульмонолог.

Найчастіше компетенції сімейного лікаря або терапевта для встановлення точного діагнозу недостатньо. Такі тести необхідно пройти тим, хто перебуває в зоні ризику, наприклад, має генетичну схильність до астми (у сім’ї були прецеденти), або страждає на алергію. Найбільшу небезпеку в цьому плані становлять не доліковані застудні захворювання, які в поєднанні з подразниками провокують звуження дихальних шляхів, надмірне вироблення слизу і напади задухи.

Зазначимо, що бронхіальна астма, на відміну від багатьох інших захворювань, не «молодшає» і не б’є рекорди за кількістю хворих. За словами медиків, причина в якісних медпрепаратах, які постачають в Україну з країн Європи. Крім того, молоді люди сьогодні більш відповідальні щодо свого здоров’я — вчасно звертаються до фахівців, проходять обстеження і не «запускають» застудні захворювання. Фахівці відзначають також роль кліматичних умов, які впливають на якість життя астматиків. Зокрема, одеситам із повітрям пощастило.

Симптоми астми

Болісний постійний кашель, що погіршується в нічний час, після фізичних навантажень і на холодному повітрі.

Сильна задишка.

Гучний свистячий хрип.

Напади задухи.

Рекомендації лікаря-пульмонолога

— Перший дзвіночок того, що захворювання легень переходять у бронхіальну астму, — це напади задухи. Особливо в перехідні періоди — восени та навесні. Саме захворювання дихальних шляхів, наприклад, застуди, пневмонії або гострі вірусні інфекції, можуть спричинити це важке захворювання. Але також до нього схильні алергіки. Зокрема, ті, хто реагує на цвітіння амброзії, пух, деякі продукти харчування. Без сумніву, у зоні ризику перебувають ті, хто працює на брудних і запорошених виробництвах: швачки, працівники портів.

У людей, які хворіють на бронхіальну астму, є періоди ремісії та загострення. Найчастіше у вересні перед початком дощової погоди таким пацієнтам доводиться пролікуватися в стаціонарі. Крім того, їм потрібно регулярно приймати ліки, адже це хронічне захворювання. Якщо ж не дотримуватися запобіжних заходів, то можна опинитися в реанімації на апараті керованого дихання, бо відбувається набряк слизової оболонки, який не пропускає достатню кількість кисню до легень. Загалом лікування астми дуже складне і комплексне. Це і ліки, зокрема гормональні, і фізіопроцедури, і крапельниці, і навіть різні трав’яні сиропи та інгаляції. Ми не виключаємо народні методи, поєднуючи їх із традиційними, хоча й не спостерігаємо особливого ефекту. Але пацієнти досить часто вдаються до цілительства і хоча, наприклад, на голкотерапію.

У нашому регіоні клімат сприяє астматикам, хоча, звісно, кримським повітрям їм дихається набагато легше. Але єдиного рецепта «де краще жити» за такого діагнозу бути не може — все індивідуально. Комусь більше підходить ліс, комусь море.