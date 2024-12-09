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Одеська Музкомедія запрошує на «Вечір у Буенос-Айресі»

Одеська Музкомедія запрошує на «Вечір у Буенос-Айресі»

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М.Водяного (ОАТМК) запрошує глядачів провести разом незабутній «Вечір у Буенос-Айресі». Прем’єра ― 14 і 15 грудня о 16.00.

Як розповідають в ОАТМК, «Вечір у Буенос-Айресі» ― це концерт на два відділення з музикою аргентинських композиторів Мартіна Палмері та Астора П’яццолли. І наголошують, що він стане своєрідним бенефісом хору та балету театру.

«У першому відділенні ви почуєте «Месу з Буенос-Айреса» — католицьку месу для солістки, хору, бандонеону (різновид гармоніки) та оркестру в стилі танго нуево, яка написана аргентинським композитором Мартіном Палмері в 1996 році», ― розповідають в театрі.

Світова прем’єра меси відбулася 17 серпня 1996 року, потім виконувалась на різних сценах миру, а ось зараз — на сцені нашої Музкомедії. У месі традиційне католицьке богослужіння латинською мовою поєднується зі стилістичними особливостями танго. Сама ж мелодія, гармонія та ритмічні структури відповідають особливостям музичної культури Південної Америки.

У другому відділенні на вас чекає хореографічний цикл з чотирьох танго «Пори року в Буенос-Айресі» А. П’яццолли. У назві автор зазначає, що йдеться про різні періоди життя мешканця околиці столиці Буенос-Айреса: молодість, поява почуттів, зрада та самотність…

«Перед вашими очима розгорнеться весь спектр емоцій кохання та взаємовідносин. Це — чарівне танцювальне дійство, що хвилює душу аргентинським танго, в якому мовою танцю та музики можна зобразити всю палітру людських почуттів», ― зазначають у театрі.

Отже, на глядача чекає незабутня подорож у ритмі танго!

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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