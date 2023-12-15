Що подивитися на новорічних вихідних? 10 кращих кінофраншиз для всієї родини

Джуманджі

Фільмів у серії: 2

2 Загальний час: 242 хвилини (або ~4 години)

242 хвилини (або ~4 години) Жанр: пригоди, комедії, фентезі

І почнемо з найкоротшої франшизи. «Джуманджі» — ідеальний варіант, якщо хочеться легкого пригодницького фільму на вечір, але ви не готові одразу прощатися з героями.

Назад у майбутнє

Фільмів у серії: 3

3 Загальний час: 342 хвилини (або ~5,5 годин)

342 хвилини (або ~5,5 годин) Жанр: пригоди, комедія, фантастика

Неможливо робити огляд кінофраншиз і не згадати про «Назад у майбутнє»! Ця історія досі не втрачає актуальності, мабуть вона вже як Делоріан — поза часом та простором!

Мумія

Фільмів у серії: 3

3 Загальний час: 366 хвилини (або ~ 6 годин)

366 хвилини (або ~ 6 годин) Жанр: пригоди, комедія, бойовик, фентезі

Хочете, щоб і цікаві пригоди були, і комедія, і про кохання? Ось вам «Мумія»! Рідкісний приклад, який гармонійно поєднує все це в одній історії.

Хроніки Нарнії

Фільмів у серії: 3

3 Загальний час: 406 хвилини (або ~6,5 годин)

406 хвилини (або ~6,5 годин) Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

Зворушлива та красива казка особливо підійде для перегляду із дітьми. Можливо навіть ці фільми надихнуть їх почитати книжки, по яким «Хроніки Нарнії» були зняті? Натякніть, що там вони зможуть дізнатися про подальші пригоди улюблених героїв!

Парк та Світ Юрського періоду

Фільмів у серії: 6

6 Загальний час: 746 хвилин (~12,5 годин)

746 хвилин (~12,5 годин) Жанр: пригоди, фантастика

Якщо ви хочете гідно зустріти наближаючийся рік дракона, але не любите фентезі — перегляньте фільми про його реального (але, на жаль, вимерлого) родича-динозавра. Або не дуже вимерлого, як в цій історії. До речі, які динозаври вам подобаються більше? Механічні зі старої трилогії чи комп’ютерні з нової?

Володар перснів та Хоббіт

Фільмів у серії: 6

6 Загальний час: 1032 хвилини (або ~17 годин)

1032 хвилини (або ~17 годин) Жанр: драма, пригоди, фентезі

Хочете чогось більш епічного та драматичного? Дивіться «Володаря перснів». Хочете чогось більш легкого, короткого та з драконом? Тоді дивіться «Хоббіта». Хочете на 17 годин перенестися до чарівного світу Середзем’я? Тоді дивіться все. Головне робити перерви, бо є ризик почати бурмотіти під ніс «Моє золотце!»

Гаррі Поттер

Фільмів у серії: 8

8 Загальний час: 1179 хвилини (або ~19,5 годин)

1179 хвилини (або ~19,5 годин) Жанр: сімейний, пригоди, фентезі

Нарешті дійшли до тієї самої серії, без якої Новий рік — не Новий рік! Скоріш за все ви й так будете дивитися поттеріану на свята, але якщо вам було цікаво, скільки часу це займає, то тепер знаєте.

Форсаж

Фільмів у серії: 11

11 Загальний час: 1379 хвилин (або ~23 години)

1379 хвилин (або ~23 години) Жанр: бойовик, пригоди, кримінал

Не вважаєте «Форсажі» сімейними фільмами? Тільки не кажіть про це Домініку Торетто — це його дуже засмутить! Тож якщо досі ви оминали цю франшизу, можливо час настав її подивитися? Вашій увазі 10 стрічок з основної серії та один «вбоквел» про пригоди Гоббса та Шоу.

Зоряні війни

Фільмів у серії: 11

11 Загальний час: 1493 хвилин (або ~25 годин)

1493 хвилин (або ~25 годин) Жанр: пригоди, фантастика, драма

Так, загальна час може спочатку налякати, але особливість «Зоряних війн» у тому, що їх не часто дивляться повністю. Фанати-пуристи визнають тільки класичну трилогію. Є також поціновувачі приквелів, які навіть дивляться їх як самостійну серію. А ще десь напевно є фанати нової трилогії, які віддають їй перевагу перед старими фільмами (але це не точно). Ну а якщо ви просто любите світ «Зоряних війн», то дивіться все підряд разом із «Бунтарем Один» та «Соло».

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Вважайте, що це — сцена після титрів. Ми не забули про кіновсесвіт Марвел! Просто з ним новорічних канікул точно не вистачить — доведеться брати академвідпустку. Бо на грудень 2023-го франшиза нараховує 33 фільма, чий загальний час перегляду складає 4354 хвилини або 72,5 години або 3 доби із хвостиком. І це ми ще серіали не чіпали! То ж якщо будете мати час та натхнення — промокод на SWEET.TV чекає!

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Зображення: IMDb

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