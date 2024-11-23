День пам’яті жертв голодоморів: що ще святкують 23 листопада

Що святкують 23 листопада

День пам’яті жертв голодоморів

Вшанування пам’яті мільйонів людей, які загинули внаслідок голодоморів. Цей день нагадує про трагедії, спричинені насильницькою політикою, і закликає берегти історичну пам’ять про ці події.

Міжнародний день обізнаності про ауру

Підвищення поінформованості про стан здоров’я, пов’язаний із симптомами аури, які можуть бути попередниками різних захворювань. Цей день спрямований на інформування про методи виявлення та лікування таких станів.

Міжнародний день імідж-консультанта

Визнання важливості професій, пов’язаних із формуванням іміджу та стилю. День підкреслює роль спеціалістів, які допомагають людям виглядати і почуватися впевнено у різних життєвих ситуаціях.

Міжнародний день боротьби з безкарністю

Заклик до відповідальності за порушення прав людини та злочини, які залишаються непокараними. Цей день нагадує про необхідність забезпечення справедливості й поваги до закону.

Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини

Привернення уваги до психологічної підтримки для тих, хто втратив близьких через самогубство. День нагадує про важливість співчуття, розуміння та допомоги у складних життєвих ситуаціях.

Всесвітній день акварелі

Поширення знань про мистецтво акварелі та популяризація цієї техніки живопису. День заохочує до творчості й знайомства з роботами художників, які працюють у цьому жанрі.

День Фібоначчі

Популяризація математичної послідовності, яка знайшла застосування в природі, науці та мистецтві. Цей день сприяє поширенню знань про математику і її красу через приклад чисел Фібоначчі.

Іменини 23 листопада

Які сьогодні іменини: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.

Хто з відомих людей народився 23 листопада

1858 рік — французька художниця українського походження, майстерка жанрового живопису Марія Башкірцева;

1896 рік — український композитор і піаніст Віктор Косенко;

1903 рік — український авіаконструктор; член АН УРСР; керівник розробки поршневих, пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків Олександр Івченко.

Пам’ятні дати 23 листопада

1917 рік — Олександр Немітц направляє телеграму генеральному секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу “Одеса” в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

1996 рік — офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни;

2003 рік — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 рік — починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік — Росія була визнана країною-“спонсором тероризму”.

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