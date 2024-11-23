День памяти жертв голодоморов: что еще празднуют 23 ноября

Что празднуют 23 ноября

День памяти жертв голодоморов

Чествование памяти миллионов людей, погибших в результате голодоморов. Этот день напоминает о трагедиях, вызванных насильственной политикой, и призывает беречь историческую память об этих событиях.

Международный день осведомленности об ауре

Повышение осведомленности о состоянии здоровья, связанном с симптомами ауры, которые могут быть предшественниками различных заболеваний. Этот день направлен на информирование о методах выявления и лечения таких состояний.

Международный день имидж-консультанта Международный день имидж-консультанта

Признание важности профессий, связанных с формированием имиджа и стиля. День подчеркивает роль специалистов, которые помогают людям выглядеть и чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях.

Международный день борьбы с безнаказанностью

Призыв к ответственности за нарушения прав человека и преступления, которые остаются безнаказанными. Этот день напоминает о необходимости обеспечения справедливости и уважения к закону.

Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека

Привлечение внимания к психологической поддержке для тех, кто потерял близких из-за самоубийства. День напоминает о важности сочувствия, понимания и помощи в сложных жизненных ситуациях.

Всемирный день акварели

Распространение знаний об искусстве акварели и популяризация этой техники живописи. День поощряет к творчеству и знакомству с работами художников, работающих в этом жанре.

День Фибоначчи

Популяризация математической последовательности, которая нашла применение в природе, науке и искусстве. Этот день способствует распространению знаний о математике и ее красоте через пример чисел Фибоначчи.

Именины 23 ноября

Какие сегодня именины: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор, Макар.

Кто из известных людей родился 23 ноября

1858 год — французская художница украинского происхождения, мастер жанровой живописи Мария Башкирцева;

1896 год — украинский композитор и пианист Виктор Косенко;

1903 год — украинский авиаконструктор; член АН УССР; руководитель разработки поршневых, позже турбореактивных двигателей для многих типов самолетов Александр Ивченко.

Памятные даты 23 ноября

1917 год — Александр Немитц направляет телеграмму генеральному секретарю военных дел УНР о признании флотом власти УНР;

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

1956 год — первый день соревнований XVI Олимпиады в Мельбурне (Австралия);

1994 год — во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба «Одесса» в Гималаи был установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров);

1996 год — официальное окончание первой российско-чеченской войны;

2003 год — в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварднадзе подает в отставку;

2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;

2022 год — Россия была признана страной-«спонсором терроризма».

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