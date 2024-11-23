День памяти жертв голодоморов: что еще празднуют 23 ноября

Что празднуют в Украине и мире 23 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 23 ноября
День памяти жертв голодоморов
Чествование памяти миллионов людей, погибших в результате голодоморов. Этот день напоминает о трагедиях, вызванных насильственной политикой, и призывает беречь историческую память об этих событиях.
Международный день осведомленности об ауре
Повышение осведомленности о состоянии здоровья, связанном с симптомами ауры, которые могут быть предшественниками различных заболеваний. Этот день направлен на информирование о методах выявления и лечения таких состояний.
Международный день имидж-консультанта Международный день имидж-консультанта
Признание важности профессий, связанных с формированием имиджа и стиля. День подчеркивает роль специалистов, которые помогают людям выглядеть и чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях.
Международный день борьбы с безнаказанностью
Призыв к ответственности за нарушения прав человека и преступления, которые остаются безнаказанными. Этот день напоминает о необходимости обеспечения справедливости и уважения к закону.
Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека
Привлечение внимания к психологической поддержке для тех, кто потерял близких из-за самоубийства. День напоминает о важности сочувствия, понимания и помощи в сложных жизненных ситуациях.
Всемирный день акварели
Распространение знаний об искусстве акварели и популяризация этой техники живописи. День поощряет к творчеству и знакомству с работами художников, работающих в этом жанре.
День Фибоначчи
Популяризация математической последовательности, которая нашла применение в природе, науке и искусстве. Этот день способствует распространению знаний о математике и ее красоте через пример чисел Фибоначчи.
Именины 23 ноября
Какие сегодня именины: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор, Макар.
Кто из известных людей родился 23 ноября
- 1858 год — французская художница украинского происхождения, мастер жанровой живописи Мария Башкирцева;
- 1896 год — украинский композитор и пианист Виктор Косенко;
- 1903 год — украинский авиаконструктор; член АН УССР; руководитель разработки поршневых, позже турбореактивных двигателей для многих типов самолетов Александр Ивченко.
Памятные даты 23 ноября
- 1917 год — Александр Немитц направляет телеграмму генеральному секретарю военных дел УНР о признании флотом власти УНР;
- 1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;
- 1956 год — первый день соревнований XVI Олимпиады в Мельбурне (Австралия);
- 1994 год — во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба «Одесса» в Гималаи был установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров);
- 1996 год — официальное окончание первой российско-чеченской войны;
- 2003 год — в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварднадзе подает в отставку;
- 2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;
- 2022 год — Россия была признана страной-«спонсором терроризма».
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