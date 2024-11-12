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День непарних шкарпеток та курячого супу для душі: що ще святкують 12 листопада

День непарних шкарпеток та курячого супу для душі: що ще святкують 12 листопада

Що святкують в Україні та світі 12 листопада. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Що святкують 12 листопада

День непарних шкарпеток

Цей день підкреслює важливість індивідуальності та унікальності кожної людини. Він заохочує носити різні шкарпетки як символ неповторності й креативності. Ініціатива може також привертати увагу до питань прийняття та толерантності, адже кожен заслуговує на повагу незалежно від зовнішнього вигляду чи особистих уподобань.

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День курячого супу для душі

Цей день нагадує про традицію вживати теплий курячий суп як засіб підтримки здоров’я і комфорту. Курячий суп часто асоціюють з домашнім затишком, турботою та допомогою при хворобах. Вважається, що така проста страва може покращити настрій і самопочуття, додаючи тепла і спокою в непрості моменти життя.

Всесвітній День боротьби з пневмонією

Цей день присвячений підвищенню обізнаності щодо серйозної загрози, яку становить пневмонія для здоров’я. Вона часто стає причиною госпіталізацій і смертей, особливо серед дітей і людей похилого віку. Ініціатива закликає до профілактики, вакцинації та поліпшення доступу до медичної допомоги, адже рання діагностика та лікування можуть врятувати життя.

Іменини 12 листопада

Які сьогодні іменини: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

Хто з відомих людей народився 12 листопада

  • 1941 рік: український кінорежисер Юрій Некрасов;
  • 1944 рік: український археолог, спелеолог, музикант і поет Олександр Авагян;
  • 1972 рік: українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ольга Стражева.

Пам’ятні дати 12 листопада

  • 1648 рік: після виплати відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;
  • 1871 рік: у Одесі дебютував як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер;
  • 1893 рік: в газеті “San Francisco Morning Call” публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) “Тайфун біля берегів Японії”;
  • 1918 рік: гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;
  • 1918 рік: Австрію проголошують республікою;
  • 1922 рік: відкривають Київську картинну галерею;
  • 1925 рік: створюють “Леґію українських націоналістів” на з’їзді представників Українського Національного об’єднання i Союзу Визволення України у Празі;
  • 1967 рік: у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;
  • 1992 рік: починаючи від 23-ї години, припиняється функціонування рубля у грошовому обігові на території України;
  • 2009 рік: в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;
  • 2014 рік: цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) спускають космічний апарат.

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