День нечетных носков и куриного супа для души: что еще празднуют 12 ноября

Что празднуют 12 ноября

День нечетных носков

Этот день подчеркивает важность индивидуальности и уникальности каждого человека. Он поощряет носить разные носки как символ неповторимости и креативности. Инициатива может также привлекать внимание к вопросам принятия и толерантности, ведь каждый заслуживает уважения независимо от внешнего вида или личных предпочтений.

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День куриного супа для души

Этот день напоминает о традиции употреблять теплый куриный суп как средство поддержания здоровья и комфорта. Куриный суп часто ассоциируют с домашним уютом, заботой и помощью при болезнях. Считается, что такое простое блюдо может улучшить настроение и самочувствие, добавляя тепла и спокойствия в непростые моменты жизни.

Всемирный День борьбы с пневмонией

Этот день посвящен повышению осведомленности о серьезной угрозе, которую представляет пневмония для здоровья. Она часто становится причиной госпитализаций и смертей, особенно среди детей и пожилых людей. Инициатива призывает к профилактике, вакцинации и улучшению доступа к медицинской помощи, ведь ранняя диагностика и лечение могут спасти жизнь.

Именины 12 ноября

Какие сегодня именины: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

Кто из известных людей родился 12 ноября

1941 год: украинский кинорежиссер Юрий Некрасов;

1944 год: украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт Александр Авагян;

1972 год: украинская советская гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Стражева.

Памятные даты 12 ноября

1648 год: после выплаты откупного казацкие силы снимают осаду Замостья;

1871 год: в Одессе дебютировал как актер-профессионал Марко Кропивницкий, украинский актер и режиссер;

1893 год: в газете «San Francisco Morning Call» публикуют первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) «Тайфун у берегов Японии»;

1918 год: гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 год: Австрию провозглашают республикой;

1922 год: открывают Киевскую картинную галерею;

1925 год: создают «Легию украинских националистов» на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;

1967 год: в Нью-Йорке проходит Первый Всемирный конгресс свободных украинцев;

1992 год: начиная с 23 часов, прекращается функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;

2009 год: в Харькове в помещении Союза украинской молодежи проходит академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы;

2014 год: в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.

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