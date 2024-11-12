Церковні свята 12 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

12 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Йосафата.

Що це за день

День присвячений вшануванню життя та подвигу одного з найвідоміших захисників православної віри. Святий Йосафат, який жив у XII столітті, обіймав посаду архієпископа Київського і Галицького та здобув славу як ревний проповідник і оборонець віри в умовах релігійних випробувань. Його відданість Богу та непохитна віра були яскравим прикладом для пастви, що надихало багатьох на зміцнення своїх духовних переконань.

Життя святого Йосафата завершилося трагічно: 1054 року, під час нападу половців на Київ, він прийняв мученицьку смерть, захищаючи свою паству.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна заглядати у дзеркало до світанку.

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не слід брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети 12 листопада

дивилися, який сьогодні день: ще не похолодало — до ранньої весни;

мряка вранці — чекайте на заморозки ввечері;

хмари проти вітру пливуть — буде сніжити;

яка погода цього дня — таким буде початок грудня;

якщо вже випав сніг, то пролежить до самої весни, а вона прийде пізно.

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