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Церковні свята 12 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 12 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 12 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

12 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Йосафата.

Що це за день

День присвячений вшануванню життя та подвигу одного з найвідоміших захисників православної віри. Святий Йосафат, який жив у XII столітті, обіймав посаду архієпископа Київського і Галицького та здобув славу як ревний проповідник і оборонець віри в умовах релігійних випробувань. Його відданість Богу та непохитна віра були яскравим прикладом для пастви, що надихало багатьох на зміцнення своїх духовних переконань.

Життя святого Йосафата завершилося трагічно: 1054 року, під час нападу половців на Київ, він прийняв мученицьку смерть, захищаючи свою паству.

Що не можна робити 12 листопада

  • Не можна заглядати у дзеркало до світанку.
  • Забороняється займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети 12 листопада

  • дивилися, який сьогодні день: ще не похолодало — до ранньої весни;
  • мряка вранці — чекайте на заморозки ввечері;
  • хмари проти вітру пливуть — буде сніжити;
  • яка погода цього дня — таким буде початок грудня;
  • якщо вже випав сніг, то пролежить до самої весни, а вона прийде пізно.

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