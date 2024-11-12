Церковні свята 12 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 12 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
12 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Йосафата.
Що це за день
День присвячений вшануванню життя та подвигу одного з найвідоміших захисників православної віри. Святий Йосафат, який жив у XII столітті, обіймав посаду архієпископа Київського і Галицького та здобув славу як ревний проповідник і оборонець віри в умовах релігійних випробувань. Його відданість Богу та непохитна віра були яскравим прикладом для пастви, що надихало багатьох на зміцнення своїх духовних переконань.
Життя святого Йосафата завершилося трагічно: 1054 року, під час нападу половців на Київ, він прийняв мученицьку смерть, захищаючи свою паству.
Що не можна робити 12 листопада
- Не можна заглядати у дзеркало до світанку.
- Забороняється займатися важкою фізичною працею.
- Не слід брати і давати гроші в борг.
Народні прикмети 12 листопада
- дивилися, який сьогодні день: ще не похолодало — до ранньої весни;
- мряка вранці — чекайте на заморозки ввечері;
- хмари проти вітру пливуть — буде сніжити;
- яка погода цього дня — таким буде початок грудня;
- якщо вже випав сніг, то пролежить до самої весни, а вона прийде пізно.
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