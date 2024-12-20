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Різдвяні ярмарки та концерти – безкоштовні події Одеси 20 – 22 грудня

Різдвяні ярмарки та концерти – безкоштовні події Одеси 20 – 22 грудня

Дуже символічно, що саме на найдовші ночі року приходяться підготовка до найтепліших свят – Різдва та Нового року. Здається, що одесити полюбляють підготовку до свят не менше ніж самі свята, адже цими вихідними місто зануриться в ярмарки та концерти.

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Не пропустіть ярмарки в Пасажі, Кірсі, Училищі Морського Транспорту. Щедрим подарунком для всіх поціновувачів класичної музики стануть концерти студентів та викладачів Музичної академії. У неділю не пропустіть виступ хору в Кафедральному Соборі Святої Марії –  буде чарівно

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Що: Різдвяний ярмарок
Де: Сквер Гамова
Коли: 20-22 грудня
Що: Різдвяний ярмарок
Де: Пасаж
Коли 21-22 грудня
Що: Різдвяний благодійний ярмарок
Де: Італійська, 18, Одеське ВПУ МТС
Коли: 21 грудня, 11:00-16:00
Що: Різдвяний ярмарок
Де: Новосєльського, Кірха
Коли: 21 грудня, 12:00 – 29 грудня
Що: Концерт «Неаполітанський карнавал»
Де: Новосєльського, 61, Музична академія, Оперна студія
Коли: 20 грудня, 14:00

Що: Презентація календарю 2025
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 20 грудня, 14:30
Що: Концерт струнних квартетів
Де: Новосєльського, 61, Музична академія, Велика зала
Коли: 20 грудня, 15:00

Що: Лекція Олени Зимньої «Вогняні свята народів Піренейського півострову»
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 20 грудня, 16:00
Що: Премʼєра доквистави «Ціна тиші»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 грудня, 16:00
Донат
Що: Новорічне свято в джазових тонах
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 грудня, 17:00
Що: Різдвяний концерт кафедри народних інструментів
Де: Новосєльського, 61, Музична академія, Велика зала
Коли: 20 грудня, 17:30

Що: Christmas Movie Night
Де: вул. Грецька, 1а, America House Odesa
Коли: 20 грудня, 18.30
Вхід вільний
Реєстрація
Що: Гра в Різдвяну казку
Де: Корольова, 46, Обласна б-ка для юнацтва
Коли: 21 грудня, 14:00

Що: Концерт Народної артистки Лариси Зуєнко
Де: Лютеранський пров.1,Школа мистецтв
Коли: 21 грудня, 15:30

Що: Концерт хорової музики
Де: Європейська, 33, Кафедральний Собор Діви Марії
Коли: 22 грудня, 14:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 грудня, 13:30
Що: Виставка «Світло у віконці»
Де: Пасаж, Svitlo Gallery, 2 поверх
Коли: 20-22 грудня, 13:00 – 18:30

 

 

 

 

 

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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