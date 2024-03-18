Харчування під час Великого посту: що можна їсти, що ні, їжа за днями тижня 

Що можна їсти у Великий піст

Рослинна їжа: фрукти, овочі, сухофрукти.

Соління і квашення: овочі та фрукти, консервовані без використання олії.

Сухарі, чай, бублики: прості, незбагачені продукти.

Гриби та горіхи: як джерело білка.

Чорний і сірий хліб: без додавання молочних продуктів.

Каші на воді, киселі: без молока та масла.

Читайте також: Сьогодні – Чистий понеділок і початок Великого посту: звичаї та прикмети

Обмеження у Великий піст

М’ясні продукти, риба, яйця, молоко: повна відмова.

Споживання їжі: не частіше одного разу на день, окрім субот та неділь.

Алкогольні напої та куріння: заборонено.

Особливості харчування за днями

Понеділок, середа, п’ятниця: сухоїдіння (компоти, вода, овочі та фрукти).

Вівторок і четвер: гаряча їжа без олії.

Субота і неділя: гаряча їжа з олією.

Послаблення посту

З дозволу священника, послаблення посту можливе для вагітних жінок, хворих, дітей та літніх людей. Також, ті, хто подорожує, можуть не дотримуватися строгих правил посту.

Суворі дні посту

Перші чотири дні та Страсна седмиця є найсуворішими:

У Чистий понеділок та Велику п’ятницю заборонено вживати їжу;

В першу п’ятницю дозволяється їсти тільки відварену пшеницю з цукром чи медом.

Цей час є не лише періодом обмежень, але й можливістю для духовного зростання та самовдосконалення. Великий піст допомагає вірянам підготуватися до гідного святкування Великодня.