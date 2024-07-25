Ганна Літня: що це за свято і які його прикмети

Свята Анна – одна з найшанованіших у християн

Свята Анна є однією з найшанованіших святих у християнстві, хоча її ім’я не згадується в Біблії.

Згідно з переказами, Ганна народилася в І столітті до н. у Віфлеємі. Вона одружилася з Йоакимом, але дітей у них не було. Одного разу Йоаким хотів принести жертву Богу, але йому заборонили, оскільки він не мав дітей. Чоловік настільки засмутився, що пішов у пустелю і почав там безперестанку молитися. Незабаром до нього прийшов ангел і розповів, що Бог пошле йому дочку. Цією дочкою стала Пресвята Діва Марія.

Анна палко молилася про дарування їй дитини і обіцяла присвятити її Богу. Вона була дуже дбайливою матір’ю та виховувала дочку до трьох років. Три роки Марію ввели до храму Господнього, де залишили на виховання. Через 5 або 6 років після цього помер Йоаким, а ще через два роки – Анна. Це сталося в Єрусалимі, там же Анну й поховали.

За правління імператора Юстиніана II (710 рік) мощі святої та мафорій (покривало) перенесли до Константинополя. Нині частки її мощей перебувають у різних храмах світу.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті мучеників Феодора, варяга, та сина його Івана.

Прикмети на 25 липня

За прикметами дня судять, якою буде зима:

зранку дуже холодно – така сама і зима буде;

дощ із самого ранку – взимку буде багато снігу;

теплий та сухий день – до сонячної зими;

яка погода 25 липня до обіду – така зима буде до грудня, яка після обіду – така буде з січня.

У народному календарі 25 липня – свято Ганна Літня чи Ганна Холодниця. Помічено, що з цього дня вранці та вночі стає все холодніше.

Що не можна робити 25 липня

Не слід зловживати алкогольними напоями;

Не варто балакати марно – ці розмови до добра не приведуть;

Не можна лаятися зі старшими – інакше рік успіху не буде;

Забороняється лінуватися та ледарювати;

Ремонт одягу та взуття також краще відкласти на другий день.

Що можна робити 25 липня

Праведна Ганна – покровителька шлюбу, майбутніх матерів, а також бідних людей. У молитвах до святої просять, щоб Бог послав дітей, про їхнє здоров’я та сімейне щастя.

У народі вважається, що цього дня добре грати весілля та хрестити дітей.

Також на Ганну прийнято починати копати картоплю. З картоплі нового врожаю потрібно обов’язково щось приготувати цього дня – щоб рік прожити у достатку.

У кого іменини 25 липня